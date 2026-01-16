快訊

營養午餐免費就是讚？日本「給食無償化」困難問題多

28年經典原味蛋撻下架！肯德基推「超極酥」新品接班

多縣市爆社工遭地方政府欠薪 衛福部行文22縣市政府要求如期發放

聽新聞
0:00 / 0:00

影／載我去派出所！北市女搭公車亮刀威脅司機 遭強制送醫

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

年約30歲的吳姓女子今天早上搭公車卻精神不穩，上車後突然持美工刀奔向司機要求「載我去派出所」，車內民眾見狀幫忙報警，警方趕抵順利上銬壓制，並將人強制送醫，警詢後依恐嚇罪嫌移送法辦。

根據現場員警秘錄器畫面，女子不斷大吼「給我走開」，員警為了防止她有自傷、傷人之虞，依法上銬管束。

北投警方今天早上8點7分獲報，中央北路二段367號前682路線公車上有人持刀，轄區長安派出所獲報後立即派員到場，發現一名情緒不穩女子遭客運駕駛、消防人員控制。

警方到場大聲喝斥並上前壓制，惟女子仍激烈反抗，遂上銬將女子帶下車管束，並強制送醫治療，警詢後將依刑法恐嚇等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

據了解，女子從復興崗搭公車上車後突然走向司機，稱「錢包掉了，請司機幫我找」、「載我去派出所」，司機安撫後她情緒仍激動，不斷吼叫。

女子不斷大吼「給我走開」，員警為了防止她有自傷、傷人之虞，依法上銬管束，並協助強制送醫。記者翁至成／翻攝
女子不斷大吼「給我走開」，員警為了防止她有自傷、傷人之虞，依法上銬管束，並協助強制送醫。記者翁至成／翻攝
警方查扣美工刀。記者翁至成／翻攝
警方查扣美工刀。記者翁至成／翻攝

公車 恐嚇

延伸閱讀

要員工投反對票可領公假或1千元獎金 北市知名酒吧老闆選罷法起訴

北市隨機攻擊事件「2026台北國際動漫節」Cosplay新規範禁止項目1次看

脫北潮煞不住！ 北市10年流失27萬人「相當一個大安區」

北市隨機殺人案影響 動漫節增入場服儀規範

相關新聞

影／台中烏日暗夜惡火連燒12戶驚慌逃生 50歲單親媽遭重物壓住慘死

台中市烏日區光明路229巷內一棟透天厝住宅昨晚10時40分驚傳火警，火勢迅速延燒12戶，住戶驚慌逃生，有人合力搬出瓦斯筒...

嘉義市驚傳拖狗血路…毛小孩遭貨車拖行受傷 市府查處結果曝

嘉義市14日下午驚傳疑似虐狗事件，有人行經親水路，目擊1輛小貨車後方拖行1隻白色米克斯成犬，沿路留下血跡及狗排泄物，狗一...

確定了！警政署發布人事命令高雄市警察局長接任人是他 和高雄有淵源

警政署今天上午終於發布高階警官人事異動命令，原高市政府警察局局長林炎田調任台北市警察局長，接任人選一度擺不平，昨還傳出警...

高雄高階警官異動大風吹　局長換人、2副局長外調、3分局長升警政監

警政署今天上午發布高階警官人事異動命令，其中高市警局「大風吹」，原高市政府警察局局長林炎田調任台北市警察局長，由航警局長...

影／載我去派出所！北市女搭公車亮刀威脅司機 遭強制送醫

年約30歲的吳姓女子今天早上搭公車卻精神不穩，上車後突然持美工刀奔向司機要求「載我去派出所」，車內民眾見狀幫忙報警，警方...

中壢曳引車超載近20公噸瀝青、未申請管制道路通行證 挨罰5萬1800元

載運瀝青大型車輛，除未依規定申請大型車通行證即行駛管制道路外，經地磅實測後，發現該車超重近20公噸。圖：讀者提供 為維護道路品質及確保用路人行車安全，桃園市中壢警分局配合交通警察大隊直屬中隊，於昨(1

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。