影／載我去派出所！北市女搭公車亮刀威脅司機 遭強制送醫

年約30歲的吳姓女子今天早上搭公車卻精神不穩，上車後突然持美工刀奔向司機要求「載我去派出所」，車內民眾見狀幫忙報警，警方趕抵順利上銬壓制，並將人強制送醫，警詢後依恐嚇罪嫌移送法辦。

根據現場員警秘錄器畫面，女子不斷大吼「給我走開」，員警為了防止她有自傷、傷人之虞，依法上銬管束。

北投警方今天早上8點7分獲報，中央北路二段367號前682路線公車上有人持刀，轄區長安派出所獲報後立即派員到場，發現一名情緒不穩女子遭客運駕駛、消防人員控制。

警方到場大聲喝斥並上前壓制，惟女子仍激烈反抗，遂上銬將女子帶下車管束，並強制送醫治療，警詢後將依刑法恐嚇等罪嫌移送士林地檢署偵辦。