中壢曳引車超載近20公噸瀝青、未申請管制道路通行證 挨罰5萬1800元

桃園電子報／ 桃園電子報

656gzrwew 1
載運瀝青大型車輛，除未依規定申請大型車通行證即行駛管制道路外，經地磅實測後，發現該車超重近20公噸。圖：讀者提供

為維護道路品質及確保用路人行車安全，桃園市中壢警分局配合交通警察大隊直屬中隊，於昨(15)日上午在轄內大型車輛經常通行之重要幹道，規劃執行大型車專案取締勤務，並運用移動式地磅設備，針對砂石車、大貨車等大型車輛加強稽查超載及相關違規情形。警方執勤期間攔查一輛載運瀝青大型車輛，除未依規定申請大型車通行證即行駛管制道路外，經地磅實測後，發現該車超重近20公噸，屬嚴重超載行為。警方依道路交通管理處罰條例第29之2條及第60條規定，針對超載、未依規定行駛管制道路行為製單舉發，最高可處5萬1800元罰鍰，並違規記點3點。

656gzrwew 3
警方依道路交通管理處罰條例舉發。圖：讀者提供

中壢分局表示，自今(115)年1月起迄今，已取締92件砂石車（土方車、大貨車）交通違規案件。大型車輛若嚴重超載，除易造成路面結構損壞外，亦會導致煞車距離延長、車輛操控性降低，大幅提高交通事故發生風險，對用路人生命安全構成嚴重威脅。

656gzrwew 4
警方依道路交通管理處罰條例舉發。圖：讀者提供

中壢分局長林鼎泰強調，警方將持續結合交通警察大隊力量，採取不定時、不定點方式，加強取締大型車重點違規行為，展現守護道路品質與交通安全的決心，並呼籲相關業者及駕駛人務必遵守交通法規，切勿心存僥倖，共同營造安全、有序的交通環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢曳引車超載近20公噸瀝青、未申請管制道路通行證 挨罰5萬1800元

中壢 瀝青

