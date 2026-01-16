快訊

驚險！台東豐原橋口2聯結車追撞 車頭扭曲幸無人傷

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東豐原北側橋口今天上午8點多發生一起2輛聯結車追撞事故，現場一度出現交通壅塞。目擊民眾形容，撞擊當下聲響不小，其中1輛聯結車車頭嚴重變形，所幸未造成人員受傷。

事故發生時，1輛由翁姓駕駛的綠色聯結車，疑似自橋下道路駛出，準備迴轉往南行駛，正好遇上北上方向由羅姓駕駛的白色聯結車。由於距離過近，白色聯結車來不及反應，車頭直接撞上前方聯結車後斗，強大衝擊力道造成車頭凹陷變形，現場還可見油漬滲漏至路面。

所幸當時2車行駛速度不快，兩名司機在撞擊後皆自行下車，未受傷，也未波及其他車輛。不過，事故地點正好位在橋頭，加上聯結車體積大，占據多數車道，導致車流一度受阻，通勤時段的駕駛人只能放慢速度通行。

警方接獲通報後到場處理，並協助交通疏導，同時通知相關單位清理油漬，避免2次事故發生。至於實際肇事原因及責任歸屬，仍有待進一步調查釐清。

台東豐原北側橋口今天上午8點多發生一起2輛聯結車追撞事故，其中1輛聯結車車頭嚴重變形，所幸未造成人員受傷。圖／民眾提供
台東豐原北側橋口今天上午8點多發生一起2輛聯結車追撞事故，其中1輛聯結車車頭嚴重變形，所幸未造成人員受傷。圖／民眾提供
台東豐原北側橋口今天上午8點多發生一起2輛聯結車追撞事故，其中1輛聯結車車頭嚴重變形，所幸未造成人員受傷。圖／民眾提供
台東豐原北側橋口今天上午8點多發生一起2輛聯結車追撞事故，其中1輛聯結車車頭嚴重變形，所幸未造成人員受傷。圖／民眾提供

