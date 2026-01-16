台南機車騎士撞死穿越馬路的比利時女 法官這原因判緩刑

胡姓男子去年5月9日騎機車經台南北區東豐路段交岔路口，撞擊穿越馬路的比利時籍杜姓女子，致她傷重送醫急救，1個月後仍不治。經鑑定，杜女穿越東豐路時未注意左右來車，貿然徒步行走為肇事主因，胡未注意車前狀況為次因且與家屬和解，法官認他犯過失致死罪判5月，緩刑2年。

檢警調查，胡當天上午7時42分騎機車，沿東豐路由東往西方向行駛至該路段191巷未畫設行人穿越道交岔路口時，本應注意車前狀況，且遇有行人時，應暫停讓行人先行通過，剛好杜女自東豐路191巷北側由北往南方向步行，穿越東豐路之際，也未注意左右來車，即貿然徒步行走，胡見狀時已閃避不及，不慎撞擊杜女，致頭部右側硬腦膜下出血、胸腹部多處創傷。經送醫院急救，仍於同年6月12日不治。

杜女哥哥委託律師提告，檢方依道路交通事故現場圖、調查報告表、現場及車損照片、行車記錄器翻拍照片、診斷證明書、解剖及鑑定報告書及台南市車輛行車事故鑑定會意見書等資料，認胡涉過失致死罪嫌起訴。

依台南市車輛行車事故鑑定會意見書，杜女穿越東豐路之際，疏未注意左右來車，即貿然徒步行走，為肇事主因，胡駕駛機車，未注意車前狀況等過失為肇事次因。同時，胡已與被害人家屬達成和解。

台南地院審酌，胡駕駛機車，本應小心謹慎以維護自身及他人生命身體安全，竟於無號誌路口，疏未注意車前狀況，減速慢行，以隨時採取必要安全措施，即貿然前行，因而撞上穿越東豐路之際，疏未注意左右來車，即貿然徒步行走的杜女，致她倒地受傷並因而死亡，使家屬承受心理上極大苦痛。