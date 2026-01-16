快訊

經典賽／台灣場門票全搶光？3管道還有希望 WBC官方規劃「轉售平台」

陳亭妃稱已通電話相約今天當面請益 林俊憲：我怎麼不知道

台美關稅拍板 鄭麗君：我國達成兩個最優惠待遇、四項目標

聽新聞
0:00 / 0:00

台南機車騎士撞死穿越馬路的比利時女 法官這原因判緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

胡姓男子去年5月9日騎機車經台南北區東豐路段交岔路口，撞擊穿越馬路的比利時籍杜姓女子，致她傷重送醫急救，1個月後仍不治。經鑑定，杜女穿越東豐路時未注意左右來車，貿然徒步行走為肇事主因，胡未注意車前狀況為次因且與家屬和解，法官認他犯過失致死罪判5月，緩刑2年。

檢警調查，胡當天上午7時42分騎機車，沿東豐路由東往西方向行駛至該路段191巷未畫設行人穿越道交岔路口時，本應注意車前狀況，且遇有行人時，應暫停讓行人先行通過，剛好杜女自東豐路191巷北側由北往南方向步行，穿越東豐路之際，也未注意左右來車，即貿然徒步行走，胡見狀時已閃避不及，不慎撞擊杜女，致頭部右側硬腦膜下出血、胸腹部多處創傷。經送醫院急救，仍於同年6月12日不治。

杜女哥哥委託律師提告，檢方依道路交通事故現場圖、調查報告表、現場及車損照片、行車記錄器翻拍照片、診斷證明書、解剖及鑑定報告書及台南市車輛行車事故鑑定會意見書等資料，認胡涉過失致死罪嫌起訴。

依台南市車輛行車事故鑑定會意見書，杜女穿越東豐路之際，疏未注意左右來車，即貿然徒步行走，為肇事主因，胡駕駛機車，未注意車前狀況等過失為肇事次因。同時，胡已與被害人家屬達成和解。

台南地院審酌，胡駕駛機車，本應小心謹慎以維護自身及他人生命身體安全，竟於無號誌路口，疏未注意車前狀況，減速慢行，以隨時採取必要安全措施，即貿然前行，因而撞上穿越東豐路之際，疏未注意左右來車，即貿然徒步行走的杜女，致她倒地受傷並因而死亡，使家屬承受心理上極大苦痛。

且考量雙方肇事過失情節與責任比例，胡已與被害人家屬達成和解，認他犯過失致人於死罪判刑5月，以及犯後已能悔改知錯、坦認犯行，也取得被害人家屬原諒等，緩刑2年。

台南地院考量雙方肇事過失情節與責任比例，胡男已與被害人家屬達成和解，取得原諒，認他犯過失致人於死罪判刑5月，緩刑2年。圖／本報資料照
台南地院考量雙方肇事過失情節與責任比例，胡男已與被害人家屬達成和解，取得原諒，認他犯過失致人於死罪判刑5月，緩刑2年。圖／本報資料照

台南 交通事故 被害人

延伸閱讀

洪災撤離不力涉犯過失致死 花蓮地院4大理由准押光復鄉長林清水

比利時男喝醉竟讓12歲兒代駕「載全家五口」 因龜速被警捉包

花蓮原民警察獵槍走火誤擊友人 依過失致死送辦

挨罰「未禮讓行人」...他以檢舉人站路邊錄影非行人 法院撤銷罰單

相關新聞

影／台中烏日暗夜惡火連燒12戶驚慌逃生 50歲單親媽遭重物壓住慘死

台中市烏日區光明路229巷內一棟透天厝住宅昨晚10時40分驚傳火警，火勢迅速延燒12戶，住戶驚慌逃生，有人合力搬出瓦斯筒...

嘉義市驚傳拖狗血路…毛小孩遭貨車拖行受傷 市府查處結果曝

嘉義市14日下午驚傳疑似虐狗事件，有人行經親水路，目擊1輛小貨車後方拖行1隻白色米克斯成犬，沿路留下血跡及狗排泄物，狗一...

驚險！台東豐原橋口2聯結車追撞 車頭扭曲幸無人傷

台東豐原北側橋口今天上午8點多發生一起2輛聯結車追撞事故，現場一度出現交通壅塞。目擊民眾形容，撞擊當下聲響不小，其中1輛...

台南機車騎士撞死穿越馬路的比利時女 法官這原因判緩刑

胡姓男子去年5月9日騎機車經台南北區東豐路段交岔路口，撞擊穿越馬路的比利時籍杜姓女子，致她傷重送醫急救，1個月後仍不治。...

高雄小貨車衝破水族館鐵門！假山造景救了魚缸 老闆驚嚇吐出一句話

卓姓男子昨天下午2時駕駛小貨車行經高市重信路，疑操作不慎，貨車暴衝撞壞水族館鐵捲門，所幸店家布置的假山造景救了魚缸，魚缸...

屏東市凌晨民宅大火1男受困 意識不清救出送醫不治

屏東市中正路一處民宅今天凌晨發生火警，消防人員到達後一樓已全面燃燒，緊急救出一名受困男子，已意識不清，送院急救後仍宣告不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。