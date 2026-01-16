快訊

經典賽／台灣場門票全搶光？3管道還有希望 WBC官方規劃「轉售平台」

陳亭妃稱已通電話相約今天當面請益 林俊憲：我怎麼不知道

台美關稅拍板 鄭麗君：我國達成兩個最優惠待遇、四項目標

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄小貨車衝破水族館鐵門！假山造景救了魚缸 老闆驚嚇吐出一句話

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

卓姓男子昨天下午2時駕駛小貨車行經高市重信路，疑操作不慎，貨車暴衝撞壞水族館鐵捲門，所幸店家布置的假山造景救了魚缸，魚缸僅晃動了一下就穩住，讓蘇姓業者驚嚇地指說，以為開水族館最怕的是停電，沒想到是貨車。

左營警分局指出，卓姓男子（43歲）昨天下午2時駕駛小貨車，疑似操作不慎突然在文信路爆衝，衝進水族館騎樓後，撞壞鐵捲門，所幸當時無人在場，店內的造景布置救了魚缸。

事後經營水族館的蘇姓業者心有餘悸在網路社群Threads貼文，指以為開水族館最怕的是停電，沒想到是貨車；有網友看到監視器畫面回應「沒想到住魚缸了還能遇到海嘯」、「看來造景救了魚缸，如果沒有造景恐怕更嚴重」。

蘇男指，貨車衝進水族館，損失大約30萬；警方到場處理，卓男酒測值為零。依規定完成測繪、蒐證，詳細肇因由交通警察大隊分析研判。

高市卓姓男子昨天下午2時駕駛自小貨車時，疑似操作不慎突然在文信路暴衝，衝進水族館騎樓，撞壞鐵捲門。圖／讀者提供
高市卓姓男子昨天下午2時駕駛自小貨車時，疑似操作不慎突然在文信路暴衝，衝進水族館騎樓，撞壞鐵捲門。圖／讀者提供
高市卓姓男子昨天下午2時駕駛自小貨車時，疑似操作不慎突然在文信路暴衝，衝進水族館騎樓，撞壞鐵捲門。圖／讀者提供
高市卓姓男子昨天下午2時駕駛自小貨車時，疑似操作不慎突然在文信路暴衝，衝進水族館騎樓，撞壞鐵捲門。圖／讀者提供
高市卓姓男子昨天下午2時駕駛自小貨車時，疑似操作不慎突然在文信路暴衝，衝進水族館騎樓，撞壞鐵捲門。圖／讀者提供
高市卓姓男子昨天下午2時駕駛自小貨車時，疑似操作不慎突然在文信路暴衝，衝進水族館騎樓，撞壞鐵捲門。圖／讀者提供

魚缸

延伸閱讀

凱基證進駐亞資高雄專區

好市多北屯店停電！消費者「手機燈海」撐全場急撤退 台電：供電正常

青少年高爾夫巡迴賽高雄開打 助南部選手站上國際

逾期8年雞排未流市面 高雄業者遭裁罰30萬元

相關新聞

影／台中烏日暗夜惡火連燒12戶驚慌逃生 50歲單親媽遭重物壓住慘死

台中市烏日區光明路229巷內一棟透天厝住宅昨晚10時40分驚傳火警，火勢迅速延燒12戶，住戶驚慌逃生，有人合力搬出瓦斯筒...

嘉義市驚傳拖狗血路…毛小孩遭貨車拖行受傷 市府查處結果曝

嘉義市14日下午驚傳疑似虐狗事件，有人行經親水路，目擊1輛小貨車後方拖行1隻白色米克斯成犬，沿路留下血跡及狗排泄物，狗一...

驚險！台東豐原橋口2聯結車追撞 車頭扭曲幸無人傷

台東豐原北側橋口今天上午8點多發生一起2輛聯結車追撞事故，現場一度出現交通壅塞。目擊民眾形容，撞擊當下聲響不小，其中1輛...

台南機車騎士撞死穿越馬路的比利時女 法官這原因判緩刑

胡姓男子去年5月9日騎機車經台南北區東豐路段交岔路口，撞擊穿越馬路的比利時籍杜姓女子，致她傷重送醫急救，1個月後仍不治。...

高雄小貨車衝破水族館鐵門！假山造景救了魚缸 老闆驚嚇吐出一句話

卓姓男子昨天下午2時駕駛小貨車行經高市重信路，疑操作不慎，貨車暴衝撞壞水族館鐵捲門，所幸店家布置的假山造景救了魚缸，魚缸...

屏東市凌晨民宅大火1男受困 意識不清救出送醫不治

屏東市中正路一處民宅今天凌晨發生火警，消防人員到達後一樓已全面燃燒，緊急救出一名受困男子，已意識不清，送院急救後仍宣告不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。