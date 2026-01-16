高雄小貨車衝破水族館鐵門！假山造景救了魚缸 老闆驚嚇吐出一句話

卓姓男子昨天下午2時駕駛小貨車行經高市重信路，疑操作不慎，貨車暴衝撞壞水族館鐵捲門，所幸店家布置的假山造景救了魚缸，魚缸僅晃動了一下就穩住，讓蘇姓業者驚嚇地指說，以為開水族館最怕的是停電，沒想到是貨車。

左營警分局指出，卓姓男子（43歲）昨天下午2時駕駛小貨車，疑似操作不慎突然在文信路爆衝，衝進水族館騎樓後，撞壞鐵捲門，所幸當時無人在場，店內的造景布置救了魚缸。

事後經營水族館的蘇姓業者心有餘悸在網路社群Threads貼文，指以為開水族館最怕的是停電，沒想到是貨車；有網友看到監視器畫面回應「沒想到住魚缸了還能遇到海嘯」、「看來造景救了魚缸，如果沒有造景恐怕更嚴重」。