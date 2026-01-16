聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義市驚傳拖狗血路…毛小孩遭貨車拖行受傷 市府查處結果曝
嘉義市14日下午驚傳疑似虐狗事件，有人行經親水路，目擊1輛小貨車後方拖行1隻白色米克斯成犬，沿路留下血跡及狗排泄物，狗一度出現脫肛，影片曝光引發社會譁然。市府獲報展開調查，查出洪姓飼主委託小貨車駕駛運送過程，過失致犬隻掉落遭牽繩拖行受傷，送獸醫救治，犬隻四肢擦挫傷，將依動物保護法究責飼主。
市府建設處指出，市府14日下午2時55分接獲通報，指親水路段疑有犬隻遭車輛拖行，隨即會同警方展開調查。經了解，當時有民眾駕車尾隨小貨車，原以為後方拖行是異物，靠近後才赫然發現是隻仍有生命跡象的白色犬隻，立即示意駕駛停車。
調查結果，洪姓男飼主因搬遷委託小貨車駕駛，載運家具及狗，未料運送途中犬隻不明原因自車斗掉落，遭牽繩拖行。駕駛在民眾提醒後立即停車，將犬隻帶回車上，通知飼主送醫救治。經獸醫診療，犬隻四肢擦挫傷，經住院觀察後狀況穩定，食欲正常，無生命危險，由飼主帶回休養，市府持續追蹤其後續恢復情況。
建設處強調，依動物保護法第30-1條規定，過失造成動物受傷，且未達肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，最高可處1萬5千元罰鍰；若造成嚴重殘缺、器官功能喪失或死亡，可依同法第30條處7萬5千元以下罰鍰，甚至涉及刑責。
市府將依調查結果與犬隻傷勢，依法究責裁處。提醒飼主，運送動物時務必妥善固定與防護，避免犬隻意外掉落或受傷，確保動物安全與福利。呼籲民眾若發現疑似動物受虐或不當對待情形，應即刻通報，共同守護動物生命安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言