影／台中烏日暗夜惡火連燒12戶驚慌逃生 50歲單親媽遭重物壓住慘死
台中市烏日區光明路229巷內一棟透天厝住宅昨晚10時40分驚傳火警，火勢迅速延燒12戶，住戶驚慌逃生，有人合力搬出瓦斯筒，也有冒險搶救財物，還有一名婦人焦急哭喊，擔心還在屋內丈夫安危。消防局緊急調派15個分隊與特搜大隊搶救，搜救人員在火勢撲滅後，在起火戶2樓樓梯間發現50歲楊姓單親母親遭重物壓住罹難；陳姓同居人因外出就醫逃過一劫，詳細起火原因由火調人員調查中。
當地里長透露，罹難的楊女為單親家庭，平時靠打零工維生，與女兒多年無互動，為公所長期關懷的對象。這場大火共造成12戶民宅受損，其中7戶居民因房屋毀損嚴重無處可歸，目前已由區公所協助緊急安置。檢調將在今早相驗，至於詳細起火點與發生原因，將由消防局火災調查科進一步鑑識釐清。
附近居民表示，此處巷弄狹窄，為老式連棟透天厝，昨晚先是聞到燒焦味，隨即發現是這棟透天厝住宅已冒出火舌，火勢在短短十幾分鐘內已陷入火海，並向兩側延燒。火警發生時，住戶驚慌逃生，有人合力將瓦斯桶拖出屋外避免爆炸，也有住戶冒險折返試圖搶救財物，還有一名婦人焦急哭喊，擔心仍屋內的丈夫安危，所幸其丈夫順利逃生。
據了解，起火戶疑為楊女與陳姓同居人同住，火警發生前，陳男因腳痛外出就醫，僅楊女在家，消防員在今天凌晨0時16分火勢撲滅，現場共計12戶受燒，並且在起火戶2樓樓梯間發現楊女被重物壓住，將楊女搬至屋外，發現楊女已明顯死亡。
