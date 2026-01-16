延燒4天搶滅！雲林草嶺森林大火 居民懷疑盜筍集團釀禍

雲林古坑鄉草嶺石壁森林大火經4天陸空合擊搶救，昨天中午火勢撲滅，但全案指向人禍，有村民陳情，近年盜採竹筍嚴重，疑有集團犯案，此次可能夜盜時起火取暖，進而釀大火；對此，縣府表示責成相關單位全力復育林區、打擊盜採。

縣長張麗善說，責成相關單位提出增設水源設備、搶救裝備等規畫，重新盤點消防量能，盡速展開林區復育防災，同時加強竹林防盜，確保整個山林安全。

石壁森林12日上午起火，雲林消防局透過立委張嘉郡向空勤隊和國防部求援，4天來共出動51架次空中灑水，配合消防隊在陸面以垂降方式深入縱谷跋涉打火，消防局持續降溫收拾殘火，預計駐守火場2至3天，直至完全熄滅。

張麗善等人昨清晨進入災區現勘，消防局第1大隊長施義欣說明救火過程表示，火勢第2天最嚴重，從起火點蔓延至竹創園區，火場縱深長達600公尺，且地形崎嶇難救火，隊員以繩垂降布水線、防止回火，驚險中無人受傷，受災面積約8公頃，起火原因待查。為配合防火系統規畫，台電承諾今年3月完成電力架設。