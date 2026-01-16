聽新聞
0:00 / 0:00

延燒4天搶滅！雲林草嶺森林大火 居民懷疑盜筍集團釀禍

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導

雲林古坑草嶺石壁森林大火經4天陸空合擊搶救，昨天中午火勢撲滅，但全案指向人禍，有村民陳情，近年盜採竹筍嚴重，疑有集團犯案，此次可能夜盜時起火取暖，進而釀大火；對此，縣府表示責成相關單位全力復育林區、打擊盜採。

縣長張麗善說，責成相關單位提出增設水源設備、搶救裝備等規畫，重新盤點消防量能，盡速展開林區復育防災，同時加強竹林防盜，確保整個山林安全。

石壁森林12日上午起火，雲林消防局透過立委張嘉郡向空勤隊和國防部求援，4天來共出動51架次空中灑水，配合消防隊在陸面以垂降方式深入縱谷跋涉打火，消防局持續降溫收拾殘火，預計駐守火場2至3天，直至完全熄滅。

張麗善等人昨清晨進入災區現勘，消防局第1大隊長施義欣說明救火過程表示，火勢第2天最嚴重，從起火點蔓延至竹創園區，火場縱深長達600公尺，且地形崎嶇難救火，隊員以繩垂降布水線、防止回火，驚險中無人受傷，受災面積約8公頃，起火原因待查。為配合防火系統規畫，台電承諾今年3月完成電力架設。

石壁村長陳兵通感謝縣府在草嶺設消防分隊、開發竹創園區打通山路，救災才得以進行，但他直言，當地竹林多屬國有，盜筍集團日益猖獗，這次疑因此釀成火災，且盜採者「大小筍亂砍一通」，容易造成竹子死亡，再不遏止恐有滅林危機；石壁休閒農業發展協會理事長賴郁憲建議，建造5千噸大型蓄水池，讓林木復育兼美化和安全。

雲林古坑鄉草嶺石壁森林大火延燒4天撲滅，縣長張麗善（前左二）昨勘災指示加速復育。記者蔡維斌／攝影
雲林古坑鄉草嶺石壁森林大火延燒4天撲滅，縣長張麗善（前左二）昨勘災指示加速復育。記者蔡維斌／攝影
草嶺石壁森林大火燒4天撲滅，消防隊員深入縱谷收拾殘火。記者蔡維斌／翻攝
草嶺石壁森林大火燒4天撲滅，消防隊員深入縱谷收拾殘火。記者蔡維斌／翻攝

雲林 古坑 復育 草嶺 台電

延伸閱讀

影／草嶺森林大火4天陸空搶救今滅火 疑盜採竹筍釀禍

雲林草嶺森林火勢撲滅 縣府現勘盤點提升救災量能

蔣萬安加碼校園行政獎金 雲林這次不跟了…張麗善曝原因

雲林舉債也要辦免費午餐！藍綠縣長參選人同表支持 錢哪來則不同調

相關新聞

老翁報案尋57歲兒 警方竟在老翁住處天井下找到屍體

高雄市前鎮區崗山中街今天下午發生死亡案件。78歲洪姓老翁報案他兒子失蹤，請求警方協助尋找，警方去老翁住處找，卻在天井找到...

警攔停違規汽車遭撞濺血 8旬駕駛：落日和音樂害的

蘇姓警員今午在北捷忠義站外攔檢一輛違規汽車，遭對方碰撞倒地，眼、口擦傷流血，送醫後無大礙，肇事駕駛80歲曾姓老翁初步供稱...

捷運上拿剪刀問要不要剪髮 北捷要罰了

台北市忠孝新生站今天下午傳出有民眾拿剪刀，詢問鄰座女性乘客要不要剪頭髮，通報後立即被警方帶離。北捷表示，依法可處1萬元罰...

司機慘遭活埋…亞泥花蓮廠驚傳死亡事故 全面停工檢查

亞泥（1102）15日發重訊指出，該公司花蓮製造廠石灰石細料堆置區，因承攬商勞工死亡職業災害，依職業安全衛生署通知立即辦...

延燒4天搶滅！雲林草嶺森林大火 居民懷疑盜筍集團釀禍

雲林古坑鄉草嶺石壁森林大火經4天陸空合擊搶救，昨天中午火勢撲滅，但全案指向人禍，有村民陳情，近年盜採竹筍嚴重，疑有集團犯...

國道10號拖板車翻車 數十噸重鋼卷掉下來險輾路過車輛

國道10號東向過鼎金系統交流道，今天晚間8時許發生拖板車翻車事故，一輛載有重約10公噸重鋼卷的拖板車，疑似因變道失控，造...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。