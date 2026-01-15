國道10號拖板車翻車 數十噸重鋼卷掉下來險輾路過車輛
國道10號東向過鼎金系統交流道，今天晚間8時許發生拖板車翻車事故，一輛載有重約10公噸重鋼卷的拖板車，疑似因變道失控，造成拖板車尾與車頭脫勾後，撞向外側護欄連同鋼卷翻覆，險些令鋼卷輾過其他路過車輛，事故並未造成人員傷亡。
據了解，這起事故發生在國道10號高雄支線東向3.1公里處，今晚8時25分一輛載有重約10公噸鋼卷的拖板車行經該路段時不慎翻覆，不過因事故發生當下車頭與拖板板台分離，駕駛並未受傷。
雖然車上僅載送1卷鋼卷，但由於鋼卷重量超過10公噸，現場拖吊車及國道警方到場後「束手無策」，拖吊車完全無法搬動這卷龐然大物，只能先暫時將拖板板台車吊離現場，留下鋼卷橫躺在路中央，造成後方車流回堵。
國道警方指出，目前拖板車業者已通知另一輛專門載送鋼卷的拖板車到場協助，不過由於鋼卷是橫躺在路面上，已要求業者動用機具、吊掛設備固定鋼卷再搬動，以免搬動過程中再度鬆脫滾動造成意外。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言