快訊

財神爺人呢？威力彩頭獎連23槓 下期獎金上看5.7億

林炎田若接北市警局長 高雄市警局長誰接？高市府回應出爐

誰說台積電法說會利多出盡？台指期夜盤跳空開高 狂刷歷史新高

國道10號拖板車翻車 數十噸重鋼卷掉下來險輾路過車輛

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

國道10號東向過鼎金系統交流道，今天晚間8時許發生拖板車翻車事故，一輛載有重約10公噸重鋼卷的拖板車，疑似因變道失控，造成拖板車尾與車頭脫勾後，撞向外側護欄連同鋼卷翻覆，險些令鋼卷輾過其他路過車輛，事故並未造成人員傷亡。

據了解，這起事故發生在國道10號高雄支線東向3.1公里處，今晚8時25分一輛載有重約10公噸鋼卷的拖板車行經該路段時不慎翻覆，不過因事故發生當下車頭與拖板板台分離，駕駛並未受傷。

雖然車上僅載送1卷鋼卷，但由於鋼卷重量超過10公噸，現場拖吊車及國道警方到場後「束手無策」，拖吊車完全無法搬動這卷龐然大物，只能先暫時將拖板板台車吊離現場，留下鋼卷橫躺在路中央，造成後方車流回堵。

國道警方指出，目前拖板車業者已通知另一輛專門載送鋼卷的拖板車到場協助，不過由於鋼卷是橫躺在路面上，已要求業者動用機具、吊掛設備固定鋼卷再搬動，以免搬動過程中再度鬆脫滾動造成意外。

國道10號拖板車翻覆，重達10公噸的鋼卷傾倒橫躺在外側車道上，幸未輾過人車。圖／翻攝自高公局
國道10號拖板車翻覆，重達10公噸的鋼卷傾倒橫躺在外側車道上，幸未輾過人車。圖／翻攝自高公局

國道 失控

延伸閱讀

影／國三連續切換車道 小貨車疑失控自撞外側路肩翻車

影／拖板車右轉未保持距離 高雄公車遭撞險被扯破車身

甜寵神劇變翻車現場？《軋戲》爆道具盜用！UCL 錄取通知書害留學生個資外流

黃安大翻車！喉嚨失聲硬唱被轟下台　親吐：演藝事業到盡頭

相關新聞

老翁報案尋57歲兒 警方竟在老翁住處天井下找到屍體

高雄市前鎮區崗山中街今天下午發生死亡案件。78歲洪姓老翁報案他兒子失蹤，請求警方協助尋找，警方去老翁住處找，卻在天井找到...

警攔停違規汽車遭撞濺血 8旬駕駛：落日和音樂害的

蘇姓警員今午在北捷忠義站外攔檢一輛違規汽車，遭對方碰撞倒地，眼、口擦傷流血，送醫後無大礙，肇事駕駛80歲曾姓老翁初步供稱...

捷運上拿剪刀問要不要剪髮 北捷要罰了

台北市忠孝新生站今天下午傳出有民眾拿剪刀，詢問鄰座女性乘客要不要剪頭髮，通報後立即被警方帶離。北捷表示，依法可處1萬元罰...

司機慘遭活埋…亞泥花蓮廠驚傳死亡事故 全面停工檢查

亞泥（1102）15日發重訊指出，該公司花蓮製造廠石灰石細料堆置區，因承攬商勞工死亡職業災害，依職業安全衛生署通知立即辦...

國道10號拖板車翻車 數十噸重鋼卷掉下來險輾路過車輛

國道10號東向過鼎金系統交流道，今天晚間8時許發生拖板車翻車事故，一輛載有重約10公噸重鋼卷的拖板車，疑似因變道失控，造...

18歲愛女遭吊車輾壓身亡...母親控「等不到一句道歉」 吊車公司撇責任

18歲蔡姓女護校學生去年6月騎機車在忠孝新生捷運站旁的待轉區，被7旬賴姓男子駕駛的吊車輾斃，案件仍在檢方偵辦中，但賴已因...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。