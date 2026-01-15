國道10號拖板車翻車 數十噸重鋼卷掉下來險輾路過車輛

國道10號東向過鼎金系統交流道，今天晚間8時許發生拖板車翻車事故，一輛載有重約10公噸重鋼卷的拖板車，疑似因變道失控，造成拖板車尾與車頭脫勾後，撞向外側護欄連同鋼卷翻覆，險些令鋼卷輾過其他路過車輛，事故並未造成人員傷亡。

據了解，這起事故發生在國道10號高雄支線東向3.1公里處，今晚8時25分一輛載有重約10公噸鋼卷的拖板車行經該路段時不慎翻覆，不過因事故發生當下車頭與拖板板台分離，駕駛並未受傷。

雖然車上僅載送1卷鋼卷，但由於鋼卷重量超過10公噸，現場拖吊車及國道警方到場後「束手無策」，拖吊車完全無法搬動這卷龐然大物，只能先暫時將拖板板台車吊離現場，留下鋼卷橫躺在路中央，造成後方車流回堵。