司機慘遭活埋…亞泥花蓮廠驚傳死亡事故 全面停工檢查

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

<a href='/search/tagging/2/亞泥' rel='亞泥' data-rel='/2/103831' class='tag'><strong>亞泥</strong></a>表示，該公司<a href='/search/tagging/2/花蓮' rel='花蓮' data-rel='/2/177455' class='tag'><strong>花蓮</strong></a>製造廠石灰石細料堆置區，因承攬商勞工<a href='/search/tagging/2/死亡' rel='死亡' data-rel='/2/231598' class='tag'><strong>死亡</strong></a>職業災害，依職業安全衛生署通知立即辦理停工改善。圖為亞泥礦山。圖／亞泥提供
亞泥（1102）15日發重訊指出，該公司花蓮製造廠石灰石細料堆置區，因承攬商勞工死亡職業災害，依職業安全衛生署通知立即辦理停工改善。

亞泥表示，中菱企業公司承攬本公司花蓮製造廠石灰石細料堆置區裝車作業，並由該公司員工操作挖掘機進行鏟挖作業。由監視器畫面得知，該公司一名員工於1月8日12時50分下車後，因不明原因走至石灰石堆置區下方，約1分鐘後遭上方細料堆崩落掩埋。

鄰近怪手司機因15分鐘無法聯繫該司機，故前往現場查看，並於13:25發現罹災者遭掩埋，將罹災者救出後，救護車及警車約13時40分抵達現場後判定罹災者已明顯死亡。

事發後，本公司依規定進行通報，由勞動部職業安全衛生署派員至現場檢查，花蓮製造廠業依停工通知範圍實施全面檢查及改善。

中菱企業公司已先支付家屬慰問金及喪葬費用，並將於1月22日前支付死亡補償，現已與家屬約妥1月15日洽談和解事宜，本公司將持續督促與關切和解情形。

死亡 花蓮 亞泥

