警攔停違規汽車遭撞濺血 8旬駕駛：落日和音樂害的
蘇姓警員今午在北捷忠義站外攔檢一輛違規汽車，遭對方碰撞倒地，眼、口擦傷流血，送醫後無大礙，肇事駕駛80歲曾姓老翁初步供稱，案發時面向日光未注意號誌轉紅，車上音樂放太大聲而未聽到警笛聲，見到警車出現來不及煞停才肇事，警方將依交通事故流程處理，違規部分也將開罰。
警方調查，北投分局警備隊鄭姓、蘇姓警員下午3時35分執行巡邏勤務時，在北捷忠義站旁、中央北路四段處，發現80歲曾男所駕汽車違規闖紅燈，開啟警笛上前攔檢，蘇員見違規車輛遲未靠邊暫停配合攔檢，騎乘警用機車上前攔阻，未料該輛汽車未減速，直接撞上蘇員。
蘇員遭撞倒地，眼部、口部分別受1平方公分擦挫傷，意識清醒，救護人員到場後將其送往振興醫院治療，確認無大礙；鄭員見員警受傷，第一時間通報119及支援警力到場協處。警方後續將曾男帶返調查，確認酒測值為0，車籍、駕籍正常。
曾男供稱，案發時他駕車沿中央北路四段東往西方向行進，因面朝西方，落日光害導致他未注意到號誌變換，所以持續直行闖紅燈，又因為車輛門窗緊閉，車上音樂放太大聲，完全沒有聽見警笛聲，才未發現員警跟隨攔停。蘇員狀況穩定後，配合還原事發過程，認為曾男應該不是故意碰撞警方，未對曾男提告。
警方表示，全案後續將依交通事故流程處理，曾男違規闖紅燈部分仍將依法製單舉發。
