快訊

洪災撤離不力涉犯過失致死 花蓮地院4大理由准押光復鄉長林清水

張文家庭「嚴父慈母」…母每季匯款3萬 父曾訓斥：是個廢材

聽新聞
0:00 / 0:00

老翁報案尋57歲兒 警方竟在老翁住處天井下找到屍體

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市前鎮區崗山中街今天下午發生死亡案件。78歲洪姓老翁報案他兒子失蹤，請求警方協助尋找，警方去老翁住處找，卻在天井找到老翁兒子的屍體，確實死因仍待檢方相驗調查。

警方今天下午1時30分獲報後，立即調閱周邊監視器畫面並展開查訪，直到下午4時40分，員警在洪姓老翁公寓住家的天井，發現他兒子倒臥天井下。警方隨即通知119救護人員到場查看，確認57歲的洪男已明顯無生命跡象。

警方指出，現場未發現打鬥或外力介入痕跡，初步研判無他殺可能，已通知鑑識人員到場採證，報請檢察官相驗，以釐清確切死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

高雄老翁報警協尋失蹤兒子，警方卻在他家公寓天井下找到人，救護員發現已經死亡。記者林保光／攝影
高雄老翁報警協尋失蹤兒子，警方卻在他家公寓天井下找到人，救護員發現已經死亡。記者林保光／攝影

監視器

延伸閱讀

學歷、年薪、髮量都造假 印度人妻被「騙婚」怒上警局報案

7旬單身翁陷「越南姻緣」急領50萬 警銀即時踩煞車守住老本

楊梅8旬翁寒夜扛躺椅「環島」 警一查發現他已失聯4天

伊朗示威屍體成堆恐6000死 哈米尼嗆川普「遲早被推翻」

相關新聞

台中11歲女童大叫一聲後驟逝 檢今解剖...初判這原因身亡

台中1名11歲女童日前剛從中國大陸返台，和家人在太平區買完包子上車突然大叫一聲後昏迷，緊急送醫仍不治，家人悲痛不解；台中...

北投警北捷外攔檢違規車輛 遭汽車碰撞眼、口出血送醫

台北市警局北投分局蘇姓警員今下午3時許在北捷忠義站外攔檢違規汽車時，遭汽車碰撞導致眼、口擦挫傷流血，所幸意識清醒無大礙，...

18歲愛女遭吊車輾壓身亡...母親控「等不到一句道歉」 吊車公司撇責任

18歲蔡姓女護校學生去年6月騎機車在忠孝新生捷運站旁的待轉區，被7旬賴姓男子駕駛的吊車輾斃，案件仍在檢方偵辦中，但賴已因...

司機慘遭活埋…亞泥花蓮廠驚傳死亡事故 全面停工檢查

亞泥（1102）15日發重訊指出，該公司花蓮製造廠石灰石細料堆置區，因承攬商勞工死亡職業災害，依職業安全衛生署通知立即辦...

警攔停違規汽車遭撞濺血 8旬駕駛：落日和音樂害的

蘇姓警員今午在北捷忠義站外攔檢一輛違規汽車，遭對方碰撞倒地，眼、口擦傷流血，送醫後無大礙，肇事駕駛80歲曾姓老翁初步供稱...

老翁報案尋57歲兒 警方竟在老翁住處天井下找到屍體

高雄市前鎮區崗山中街今天下午發生死亡案件。78歲洪姓老翁報案他兒子失蹤，請求警方協助尋找，警方去老翁住處找，卻在天井找到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。