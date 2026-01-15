老翁報案尋57歲兒 警方竟在老翁住處天井下找到屍體

高雄市前鎮區崗山中街今天下午發生死亡案件。78歲洪姓老翁報案他兒子失蹤，請求警方協助尋找，警方去老翁住處找，卻在天井找到老翁兒子的屍體，確實死因仍待檢方相驗調查。

警方今天下午1時30分獲報後，立即調閱周邊監視器畫面並展開查訪，直到下午4時40分，員警在洪姓老翁公寓住家的天井，發現他兒子倒臥天井下。警方隨即通知119救護人員到場查看，確認57歲的洪男已明顯無生命跡象。

警方指出，現場未發現打鬥或外力介入痕跡，初步研判無他殺可能，已通知鑑識人員到場採證，報請檢察官相驗，以釐清確切死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980