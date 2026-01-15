影／陪通緝犯丈夫開庭太無聊 20歲嫩妻點火燒螞蟻 今裁定2萬交保

20歲蔣姓女子昨晚陪通緝犯丈夫到新北地院開庭，因獨自一人等候太久很無聊，竟將酒精噴在法院大門外，由超商放置自助式無人看顧的咖啡販賣機桌面上點火燒螞蟻被逮，新北檢方複訊後今晚裁定2萬元交保並限制住居。

新北消防昨晚8時9分獲報，新北地院大門口外側，由統一超商設置無人看顧的自助式咖啡機，有人在桌面上噴酒精點火燒螞蟻，涉嫌縱火的蔣姓女子（20歲）當場為法警制止逮捕，現場燃燒面積約0.1平方公尺，轄區土城警方昨漏夜將蔣女帶返派出所。

據了解，蔣女昨陪同因詐欺案遭通緝丈夫至新北地院開庭，等待期間獨自步行至法院大門外一旁由超商設置自助式的咖啡機台，蔣女自稱使用該處充電插座充電，充電期間發現一旁桌面有螞蟻，便在桌面噴灑酒精後持自身攜帶打火機進行燃燒，並且燃燒到一旁擺放的紙杯架。