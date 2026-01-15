快訊

影／廣達尾牙撒錢！席開1300桌、總獎金7千萬 林百里：未來3年AI爆發

六都警局長人事洗牌！傳林炎田調北市 高雄遺缺「竄黑馬」有2人選

台積電董座魏哲家憂台灣供電問題 經濟部掛保證「至2032年供電無虞」

聽新聞
0:00 / 0:00

18歲愛女遭吊車輾壓身亡...母親控「等不到一句道歉」 吊車公司撇責任

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

18歲蔡姓女護校學生去年6月騎機車在忠孝新生捷運站旁的待轉區，被7旬賴姓男子駕駛的吊車輾斃，案件仍在檢方偵辦中，但賴已因病身亡、家屬也拋棄繼承，蔡母向吊車公司聲請假扣押，被對方請求法院令她起訴民事訴訟，台北地方法院今安排調解，蔡母表示至今等不到一句道歉，並強調不應該讓年長者開大車。

蔡女就讀聖母醫護管理專科學校四年級，案發前在醫院實習，2025年6月21日騎機車出門想吃茯苓糕，未料在新生南路一段機車待轉區停等紅燈時，被後方吊車撞擊、前後車輪輾壓，當場身亡。

警方調閱監視器畫面，發現吊車撞倒機車後先停下來，隨後右轉忠孝東路，直到路人及騎士上前攔停，賴姓肇事駕駛神情恍惚、雙手擦傷，當時表示上班時感到身體不舒服，做完工後休息一下，覺得狀況可行才要駕車要返回到蘆洲，他案發時頭暈目眩，吊車輾過機車時，並沒有感覺撞到人和車。

蔡母表示，女兒生長在單親家庭，從小和她相依為命，她咬緊牙關辛苦扶養女兒18年，如今遭遇喪女之痛，讓她每天以淚洗面。她說，案發後賴和家屬沒有一句道歉，她只有等來賴過世、家屬拋棄繼承的消息。

蔡母委任律師黃中麟指出，檢方仍在偵辦過失方的責任，案發至今蔡母都沒有接到一句道歉，蔡母向法院聲請假扣押吊車公司的財產，但對方卻請求法院命她在偵查中先行起訴民事訴訟，蔡母只好先行繳納10餘萬元的裁判費用。

蔡母指出，她暫時不對外透露求償金額，因為她認為女兒是無價的，不論金額多少她都不願意接受，「我根本不在乎這些錢，女兒活著比較重要」，給她一億、兩億也不要，「我要的是我女兒的命」。

蔡母也說，對方明知她是單親家庭，卻在今日調解時要求和她的前夫協商，且調解一開始對方就說「法條上他沒錯」，不解為何如此囂張。她強調，年紀大的人就不應該開大車，尤其開特殊車種，過了65歲就不應該再開了。

黃中麟說，今天是受害家屬首度和公司方協調，但遺憾的是公司方沒有提出任何調解金額和條件，還企圖把法律責任推給賴是「靠行司機」，令受害家屬無法接受。

蔡姓女護校生遭吊車輾壓致死，蔡母（圖）今到法院調解，控訴吊車公司撇清責任。記者林孟潔／攝影
蔡姓女護校生遭吊車輾壓致死，蔡母（圖）今到法院調解，控訴吊車公司撇清責任。記者林孟潔／攝影
蔡姓女護校生遭吊車輾壓致死，蔡母（右）在律師黃中麟（左）陪同下到法院調解，控訴吊車公司撇清責任。記者林孟潔／攝影
蔡姓女護校生遭吊車輾壓致死，蔡母（右）在律師黃中麟（左）陪同下到法院調解，控訴吊車公司撇清責任。記者林孟潔／攝影

拋棄繼承

延伸閱讀

影／新竹吊車大王胡漢龑捐勘查車 聽聞新大隊成立 霸氣承諾再捐救災車

左擁台積電右抱鴻海！00881權重破50％績效輾壓大盤…一月除息搶賺過年紅包

饒慶鈴「台東模式」輾壓全國 他分析5大成功原因：教科書等級案例

塔吊及供載人吊車勞動部納管危險性機械 設一年緩衝期助業者接軌

相關新聞

台中11歲女童大叫一聲後驟逝 檢今解剖...初判這原因身亡

台中1名11歲女童日前剛從中國大陸返台，和家人在太平區買完包子上車突然大叫一聲後昏迷，緊急送醫仍不治，家人悲痛不解；台中...

北投警北捷外攔檢違規車輛 遭汽車碰撞眼、口出血送醫

台北市警局北投分局蘇姓警員今下午3時許在北捷忠義站外攔檢違規汽車時，遭汽車碰撞導致眼、口擦挫傷流血，所幸意識清醒無大礙，...

18歲愛女遭吊車輾壓身亡...母親控「等不到一句道歉」 吊車公司撇責任

18歲蔡姓女護校學生去年6月騎機車在忠孝新生捷運站旁的待轉區，被7旬賴姓男子駕駛的吊車輾斃，案件仍在檢方偵辦中，但賴已因...

捷運上拿剪刀問要不要剪髮 北捷要罰了

台北市忠孝新生站今天下午傳出有民眾拿剪刀，詢問鄰座女性乘客要不要剪頭髮，通報後立即被警方帶離。北捷表示，依法可處1萬元罰...

影／草嶺森林大火4天陸空搶救今滅火 疑盜採竹筍釀禍

雲林古坑草嶺石壁森林大火經4天陸空合擊搶救，今午火勢撲滅，縣長張麗善進入災區勘災，地方感謝幸好去年山上設立消防分隊並開發...

北捷車廂女子亮剪刀問「要不要剪髮」 乘客驚嚇求助

台北市忠孝新生站今下午傳出有民眾持剪刀，詢問鄰座兩名女性乘客是否要剪頭髮，乘客嚇得緊急通知站內保全人員。台北捷運警察隊說...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。