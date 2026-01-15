18歲愛女遭吊車輾壓身亡...母親控「等不到一句道歉」 吊車公司撇責任
18歲蔡姓女護校學生去年6月騎機車在忠孝新生捷運站旁的待轉區，被7旬賴姓男子駕駛的吊車輾斃，案件仍在檢方偵辦中，但賴已因病身亡、家屬也拋棄繼承，蔡母向吊車公司聲請假扣押，被對方請求法院令她起訴民事訴訟，台北地方法院今安排調解，蔡母表示至今等不到一句道歉，並強調不應該讓年長者開大車。
蔡女就讀聖母醫護管理專科學校四年級，案發前在醫院實習，2025年6月21日騎機車出門想吃茯苓糕，未料在新生南路一段機車待轉區停等紅燈時，被後方吊車撞擊、前後車輪輾壓，當場身亡。
警方調閱監視器畫面，發現吊車撞倒機車後先停下來，隨後右轉忠孝東路，直到路人及騎士上前攔停，賴姓肇事駕駛神情恍惚、雙手擦傷，當時表示上班時感到身體不舒服，做完工後休息一下，覺得狀況可行才要駕車要返回到蘆洲，他案發時頭暈目眩，吊車輾過機車時，並沒有感覺撞到人和車。
蔡母表示，女兒生長在單親家庭，從小和她相依為命，她咬緊牙關辛苦扶養女兒18年，如今遭遇喪女之痛，讓她每天以淚洗面。她說，案發後賴和家屬沒有一句道歉，她只有等來賴過世、家屬拋棄繼承的消息。
蔡母委任律師黃中麟指出，檢方仍在偵辦過失方的責任，案發至今蔡母都沒有接到一句道歉，蔡母向法院聲請假扣押吊車公司的財產，但對方卻請求法院命她在偵查中先行起訴民事訴訟，蔡母只好先行繳納10餘萬元的裁判費用。
蔡母指出，她暫時不對外透露求償金額，因為她認為女兒是無價的，不論金額多少她都不願意接受，「我根本不在乎這些錢，女兒活著比較重要」，給她一億、兩億也不要，「我要的是我女兒的命」。
蔡母也說，對方明知她是單親家庭，卻在今日調解時要求和她的前夫協商，且調解一開始對方就說「法條上他沒錯」，不解為何如此囂張。她強調，年紀大的人就不應該開大車，尤其開特殊車種，過了65歲就不應該再開了。
黃中麟說，今天是受害家屬首度和公司方協調，但遺憾的是公司方沒有提出任何調解金額和條件，還企圖把法律責任推給賴是「靠行司機」，令受害家屬無法接受。
