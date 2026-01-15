台中11歲女童大叫一聲後驟逝 檢今解剖...初判這原因身亡

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中1名11歲女童日前剛從中國大陸返台，和家人在太平區買完包子上車突然大叫一聲後昏迷，緊急送醫仍不治，家人悲痛不解；台中地檢署檢察官今下午於崇德殯儀館解剖，採集相關器官組織切片，初判為多重器官衰竭，需再經法醫研究所鑑定確認。

台中地檢署指出，檢察官、法醫今上午解剖，器官組織常規採樣做切片送法醫研究所鑑定，目前初步判斷為多重器官衰竭，可排除外力介入，需待解剖鑑定報告出具，再確定死因據以核發相驗屍體證明書。

經查，女童10日坐家人的車途經太平區，其父於加油站加油，女童下車去買包子，未料她上車後突然大叫了一聲之就昏迷，家人先將她送市立老人醫院急救，後又轉送中國醫藥大學兒童醫院救治，但12日不治。

家人對女童死亡感到不解，經向警方反映，台中地檢署檢察官廖志祥今下午偕法醫赴崇德殯儀館解剖，家屬神情哀傷，低調未受訪。

據了解，女童感冒了1個多月，期間並曾跟家人赴中國旅遊，期間疑有心臟不適情況；女童送醫前已失去生命跡象，醫院曾替她裝葉克膜搶救，但最終仍不治，醫師診斷她有腦部缺氧和肺水腫情況。

台中地檢署檢察官廖志祥（右）今下午偕法醫赴崇德殯儀館解剖。記者曾健祐／攝影
家人 女童 器官

