影／草嶺森林大火4天陸空搶救今滅火 疑盜採竹筍釀禍

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林古坑草嶺石壁森林大火經4天陸空合擊搶救，今午火勢撲滅，縣長張麗善進入災區勘災，地方感謝幸好去年山上設立消防分隊並開發竹創園區打通山路才能順利救災，但全案指向人禍，村民陳情，近年盜採竹筍嚴重，疑有集團犯案，此次可能夜盜起火取暖釀成大火。縣府責成相關單位全力復育林區並打擊盜採。

古坑石壁森林大火本月12日上午起火，經雲林消防局透過立委張嘉郡向空勤隊和國防部求援，4天來共出動51架次空中灑水，配合消防隊在陸面以垂降方式深入縱谷跋涉打火，今天中午火勢終告熄滅，但消防局仍不敢掉輕心，除收拾殘火降溫，並將駐守火場2至3天，直至完全滅火。

今天清晨張麗善會同張嘉郡、消防局長林文山、台電雲林區營業處長蔡緒良等人進入災區現勘，並聽取第1消防大隊長施義欣說明4天來救火過程，他說，火勢以第2天最嚴重，從起火點蔓延至竹創園區，火場縱深長達600公尺且地形崎嶇救火困難，但隊員以繩垂降布水線、防止回火，驚險中無人受傷完成任務，受災面積約8公頃，起火原因待查。

石壁村長陳兵通臉帶疲憊感謝所有不眠不休投入救災的隊員和村民，更感謝縣府在草嶺設立消防分隊並開發竹創園區打通山路，才使救災得以進行，否則不堪設想。

石壁休閒農業發展協會理事長賴郁憲也建議建造5千噸大型蓄水池，林木復育要兼具美化和安全，尤其近年來盜採日益嚴重，請設法防盜。陳兵通也說，當地廣大竹林，多數屬國有，但盜筍集團日益猖獗，以外籍移工居多，像這次不僅釀成火災，且盜採者不懂竹筍成長，大小筍亂砍一通，容易造成竹子死亡，再不遏止恐有滅林危機。

配合防火系統規畫，台電承諾今年3月完成電力架設。張麗善聽取地方意見後，責成相關單位提出增設水源設備、搶救裝備等規畫，重新盤點消防量能，盡速展開林區復育防災，同時加強竹林防盜，確保整個山林安全。

國防部出動雙翼直升機從空中灑水救火。記者蔡維斌／攝影
國防部出動雙翼直升機從空中灑水救火。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善深入山林災區勘災，聽取消防局說明救災過程，當地休閒農業發展協會和村長提出建議。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善深入山林災區勘災，聽取消防局說明救災過程，當地休閒農業發展協會和村長提出建議。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善深入山林災區勘災，聽取消防局說明救災過程，並慰問辛苦完成艱鉅任務的消防隊。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善深入山林災區勘災，聽取消防局說明救災過程，並慰問辛苦完成艱鉅任務的消防隊。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善深入山林災區勘災，聽取消防局說明救災過程並指示加速復育重建並加強防災防盜系統。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善深入山林災區勘災，聽取消防局說明救災過程並指示加速復育重建並加強防災防盜系統。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善深入山林災區勘災，聽取消防局說明救災過程，並慰問辛苦完成艱鉅任務的消防隊。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善深入山林災區勘災，聽取消防局說明救災過程，並慰問辛苦完成艱鉅任務的消防隊。記者蔡維斌／攝影
山林火場寸步難行，雲林消防隊員以繩索驚險垂降，深入縱谷亦步亦趨收拾殘火。記者蔡維斌／翻攝
山林火場寸步難行，雲林消防隊員以繩索驚險垂降，深入縱谷亦步亦趨收拾殘火。記者蔡維斌／翻攝
山林火場寸步難行，雲林消防隊員以繩索驚險垂降，深入縱谷亦步亦趨收拾殘火。記者蔡維斌／翻攝
山林火場寸步難行，雲林消防隊員以繩索驚險垂降，深入縱谷亦步亦趨收拾殘火。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣長張麗善（右四）深入山林災區勘災，聽取消防局說明救災過程。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善（右四）深入山林災區勘災，聽取消防局說明救災過程。記者蔡維斌／攝影

盜採 張麗善 雲林 草嶺 古坑 火災 消防隊

