北捷車廂女子亮剪刀問「要不要剪髮」 乘客驚嚇求助

台北市忠孝新生站今下午傳出有民眾持剪刀，詢問鄰座兩名女性乘客是否要剪頭髮，乘客嚇得緊急通知站內保全人員。台北捷運警察隊說明，到場後無人受傷，持剪刀的民眾也交由轄區大安分局新生南路派出所偵處。

捷警隊表示，有關捷運忠孝新生站糾紛案，在下午14時41分接獲通報，聲稱捷運忠孝新生站有旅客糾紛，立即趕赴現場處理。經了解，是一名女子疑似狀況不佳，於列車內持加裝護套的剪刀，詢問鄰座兩名女性旅客是否需要剪髮，該兩名旅客隨即通知站內保全人員、捷警到場後，經查現場無人受傷。

捷運隊表示，隨後立即將該名持剪刀旅客帶下列車，交由轄區大安分局新生南路派出所偵辦。另外，該兩名旅客表示暫不提出告訴。