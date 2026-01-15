好險！雪霸國家公園大霸線山區發生火警 搶救及時未釀重大事故

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

雪霸國家公園大霸線登山步道3.8公里處1月11日傍晚發生森林火災，經林保署新竹分署、雪霸處、保七第五大隊及協作與山友等合力搶救後已完全撲滅。新竹分署指出，這次火警位於九九山莊附近，山莊人員及時以滅火器處理，燒毀面積約66平方公尺，未釀成重大損失，發生原因現由相關單位調查中。

雪霸國家公園管理處表示，現正是山區乾旱季節，也是森林火燒好發時節，這次大霸線3.8公里處火災雖迅速獲得控制，但也再次提醒大家，雪霸轄內高山森林一旦失火，復原時間長、代價極高。

雪管處表示，回顧雪山山區過往曾發生幾起因用火不慎或不明原因造成的森林火災事件，例如2001年2月雪山東峰燒毀約20公頃林地、2008年12月黑森林火災燒毀約4公頃、2014年1月20日三六九山莊後方火災燒毀約0.2公頃、2019年2月三六九山莊周邊火災燒毀約3.5公頃。歷次事件都顯示，山區用火風險極高，只要一點火星就可能造成大片林地受損，甚至引發難以挽回的生態衝擊。提醒大家野外休憩、登山健行時務必提高警覺，嚴禁在森林區域內抽菸、撿拾枯枝落葉燃燒取暖或不慎用火烹煮食物等行為，避免一時疏忽釀成災害。

雪管處強調，如果違反規定釀成森林火災，除可依國家公園法予以處分，另違反「森林法」第34條相關規定者，依同法裁罰，罰鍰12萬至60萬元，甚至還可能觸犯刑法規定，處以刑事處分，請大家進入山林務必嚴格遵守規定，別讓一時疏忽換來高額罰鍰，也避免造成無法挽回的環境損害。如果發現森林火災請立即通報，盡速撥打防火專線電話0800-000930（您您您 救山林）通報；另外，舉發燒毀國、公有林並查獲犯罪行為人者，將由林保署致贈舉發人10萬元以下獎金。

雪霸國家公園大霸線登山步道3.8公里處1月11日傍晚發生森林火災，經林保署新竹分署、雪霸處、保七第五大隊及協作與山友等合力搶救後完全撲滅。這次火警位於九九山莊附近，山莊人員及時以滅火器處理，燒毀面積約66平方公尺，未釀成重大損失，發生原因現由相關單位調查中。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園大霸線登山步道3.8公里處1月11日傍晚發生森林火災，經林保署新竹分署、雪霸處、保七第五大隊及協作與山友等合力搶救後完全撲滅。這次火警位於九九山莊附近，山莊人員及時以滅火器處理，燒毀面積約66平方公尺，未釀成重大損失，發生原因現由相關單位調查中。圖／雪霸國家公園管理處提供
2019年2月三六九山莊周邊火災燒毀約3.5公頃森林。圖／雪霸國家公園管理處提供
2019年2月三六九山莊周邊火災燒毀約3.5公頃森林。圖／雪霸國家公園管理處提供

火災 雪霸 國家公園 雪山 登山步道

