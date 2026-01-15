雲林草嶺森林火勢撲滅 縣府現勘盤點提升救災量能

快訊

中央社／ 雲林縣15日電

雲林<a href='/search/tagging/2/古坑' rel='古坑' data-rel='/2/105160' class='tag'><strong>古坑</strong></a>鄉<a href='/search/tagging/2/草嶺' rel='草嶺' data-rel='/2/105293' class='tag'><strong>草嶺</strong></a>村石壁大飯店後方山林12日上午7時許發生火警，直到今天早上火勢撲滅。（消防局提供）中央社
雲林古坑鄉草嶺村石壁大飯店後方山林12日上午7時許發生火警，直到今天早上火勢撲滅；縣長張麗善現勘，重新盤點消防量能，提出增設水源設備、搶救裝備等規劃，避免憾事發生。

草嶺森林火警從12日上午7時許發生至今，今天早上火勢撲滅，初估燃燒面積約8公頃，到底是人為縱火還是天乾物燥自然起火，尚待消防局調查釐清。

張麗善、國民黨立委張嘉郡等人今天到火警現場勘查，山坡地被火紋過燻黑一片，現場仍可見悶燒情況。

張麗善表示，火警發生第一時間，義消人員趕抵現場，火勢有擴大跡象，因此向空勤總隊與國防部申請空中支援，消防人員及當地居民、義消等人在地面拉水線、警戒。

張麗善說，雲林縣消防局草嶺分隊去年成立，同時近年來在山區建設蓄水池，提供民生用水與公廁使用，但從此次森林火警中發現消防設施、設備尚不足，所以規劃增設水源設備、搶救裝備等方案。

不過，縣府所規劃方案需要電力，台電雲林區營業處允諾3月電網建置完成。

石壁休閒農業區理事長賴郁憲建議山頂建置5000公噸以上蓄水池，統一盤整山區消防管線，其次考量直升機空中支援森林火警，耗費財力大，可建設大型無人機救火區域，最後竹子疏伐管理時，建置防水線。

對此，張麗善允諾將組跨局處會議，研討地方所提建議，盡快執行，並協助草嶺分隊義消配置。

雲林縣消防局指出，雖然火勢撲滅，仍擔憂發生悶燒、復燃，仍會留2車6人在現場警戒。

張麗善 草嶺 火災 森林 古坑

