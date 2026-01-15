快訊

乘客驚恐四散！忠孝新生站傳亮「刀」 北捷發聲：列車行駛未受影響

張文縱火燒租屋處、現金「不留退路」 檢依證據研判：歸類為輕生

國民黨發布新人事 楊永明、蔡明忠出任政策會副執行長

聽新聞
0:00 / 0:00

2輛國軍車與2輛汽車屏東市區發生車禍 幸無人傷

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東市民生東路與瑞光路一段路口今上午10時半發生2輛國軍車輛車與2輛汽車發生車禍，幸好僅車損，無人受傷，4車駕駛均無酒駕，肇事原因警方調查。

軍方8輪甲車今上午從屏東空軍機場開出後，要開往枋山加祿堂，行經屏東市台一線民生東路與瑞光路一段路口，國仁醫院前方發生多車事故。

警方調查，先是一輛汽車與同向往南的軍車發生後照鏡擦撞，後方汽車為閃避事故現場，再和另一輛軍用車輛發生擦撞，導致共2輛軍車與2輛汽車發生車禍，4人酒測值均為零，無人受傷。

屏東警分局提醒，開車時請注意車前狀況並保持安全距離，若遇到前方突發狀況要減速慢行，避免急煞或是驟然變換車道，以降低連環事故發生風險，一起維護行車安全。

軍方表示，當時陸軍屏東某單位八輪甲車執行戰備偵巡任務期間不慎與民車發生擦撞。將全力配合警方調查，並依軍車保險作業規定辦理後續事宜，也會持續要求所屬單位強化行車安全教育及防衛駕駛觀念。

屏東市民生東路與瑞光路一段路口今上午10時半發生兩輛國軍車輛與兩輛汽車發生車禍，幸好僅車損，無人受傷，4車駕駛均無酒駕，肇事原因警方調查。圖／讀者提供
屏東市民生東路與瑞光路一段路口今上午10時半發生兩輛國軍車輛與兩輛汽車發生車禍，幸好僅車損，無人受傷，4車駕駛均無酒駕，肇事原因警方調查。圖／讀者提供
屏東市民生東路與瑞光路一段路口今上午10時半發生兩輛國軍車輛與兩輛汽車發生車禍，幸好僅車損，無人受傷，4車駕駛均無酒駕，肇事原因警方調查。圖／讀者提供
屏東市民生東路與瑞光路一段路口今上午10時半發生兩輛國軍車輛與兩輛汽車發生車禍，幸好僅車損，無人受傷，4車駕駛均無酒駕，肇事原因警方調查。圖／讀者提供
屏東市民生東路與瑞光路一段路口今上午10時半發生2輛國軍車輛與兩輛汽車發生車禍，幸好僅車損，無人受傷，4車駕駛均無酒駕，肇事原因警方調查。圖／讀者提供
屏東市民生東路與瑞光路一段路口今上午10時半發生2輛國軍車輛與兩輛汽車發生車禍，幸好僅車損，無人受傷，4車駕駛均無酒駕，肇事原因警方調查。圖／讀者提供

屏東 車禍

延伸閱讀

屏東市「歡樂馬」小提燈亮相 將發送給屏市國小與幼兒園學童

女疑不滿男友劈腿載小三...跳上汽車引擎蓋人肉阻擋 男友竟急煞倒退

駕駛注意！屏縣公告最新36支執法測速照相地點 13支新上榜

影／一馬當先！屏東市玉皇宮元旦遶境祈福 23座神獸超吸睛

相關新聞

2輛國軍車與2輛汽車屏東市區發生車禍 幸無人傷

屏東市民生東路與瑞光路一段路口今上午10時半發生2輛國軍車輛車與2輛汽車發生車禍，幸好僅車損，無人受傷，4車駕駛均無酒駕...

李西河明退休 蔣萬安：新任警察局長還沒消息

台北市警察局長李西河明天屆齡退休，今天是李西河最後一天上班。對於新任警察局長是誰？北市長蔣萬安今坦言，目前都還沒有收到消...

相距20公尺⋯原民警察獵槍倒下擊中如廁友人 右胸中槍身亡

花蓮卓姓原民警察昨晚下班後與友人相約上山打獵，今天凌晨在光復鄉馬錫山產業道路時，卓的土製獵槍不慎走火，誤擊在路邊如廁的朱...

影／狂追機車！豐原街頭無牽繩狗狗疑追主人 警：最高可罰600元

網路Threads有人PO出影片，昨天中午在豐原區一隻狗在街頭狂追一輛行駛中機車，疑似追主人過程驚險畫面，民眾說狗的追車...

蘆竹父子爭執上演全武行 父護兒稱自摔卻傷重不治…子涉弒父遭訴

桃園蘆竹陳姓男子2024年7月某午後因故與父親口角，進而發生扭打，雙雙撞牆倒地，子持續勒頸直到繼母、看護到場才鬆手，救護...

影／慣竊會開鎖！挑選透天厝深夜大肆搜刮 8坪套房塞滿偷來名牌包

44歲簡姓男子有開鎖技能，自去年10月底開始，他在台南市北區挑選高級透天厝，觀察屋主作息，確認沒人在家的時間，深夜開鎖大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。