2輛國軍車與2輛汽車屏東市區發生車禍 幸無人傷

屏東市民生東路與瑞光路一段路口今上午10時半發生2輛國軍車輛車與2輛汽車發生車禍，幸好僅車損，無人受傷，4車駕駛均無酒駕，肇事原因警方調查。

軍方8輪甲車今上午從屏東空軍機場開出後，要開往枋山加祿堂，行經屏東市台一線民生東路與瑞光路一段路口，國仁醫院前方發生多車事故。

警方調查，先是一輛汽車與同向往南的軍車發生後照鏡擦撞，後方汽車為閃避事故現場，再和另一輛軍用車輛發生擦撞，導致共2輛軍車與2輛汽車發生車禍，4人酒測值均為零，無人受傷。

屏東警分局提醒，開車時請注意車前狀況並保持安全距離，若遇到前方突發狀況要減速慢行，避免急煞或是驟然變換車道，以降低連環事故發生風險，一起維護行車安全。