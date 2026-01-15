聽新聞
2輛國軍車與2輛汽車屏東市區發生車禍 幸無人傷
屏東市民生東路與瑞光路一段路口今上午10時半發生2輛國軍車輛車與2輛汽車發生車禍，幸好僅車損，無人受傷，4車駕駛均無酒駕，肇事原因警方調查。
軍方8輪甲車今上午從屏東空軍機場開出後，要開往枋山加祿堂，行經屏東市台一線民生東路與瑞光路一段路口，國仁醫院前方發生多車事故。
警方調查，先是一輛汽車與同向往南的軍車發生後照鏡擦撞，後方汽車為閃避事故現場，再和另一輛軍用車輛發生擦撞，導致共2輛軍車與2輛汽車發生車禍，4人酒測值均為零，無人受傷。
屏東警分局提醒，開車時請注意車前狀況並保持安全距離，若遇到前方突發狀況要減速慢行，避免急煞或是驟然變換車道，以降低連環事故發生風險，一起維護行車安全。
軍方表示，當時陸軍屏東某單位八輪甲車執行戰備偵巡任務期間不慎與民車發生擦撞。將全力配合警方調查，並依軍車保險作業規定辦理後續事宜，也會持續要求所屬單位強化行車安全教育及防衛駕駛觀念。
