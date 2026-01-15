快訊

乘客驚恐四散！忠孝新生站傳亮「刀」 北捷發聲：列車行駛未受影響

張文縱火燒租屋處、現金「不留退路」 檢依證據研判：歸類為輕生

國民黨發布新人事 楊永明、蔡明忠出任政策會副執行長

花蓮原民警察獵槍走火誤擊友人 依過失致死送辦

中央社／ 花蓮縣15日電

花蓮51歲原住民籍卓姓員警昨晚下班後到光復鄉錫山狩獵，期間土製獵槍不慎傾倒擊發，擊中蹲在路邊上廁所的朱姓友人，朱男右胸中槍，失血過多送醫不治。卓姓員警被依過失致死送辦。

卓姓員警是萬榮鄉太魯閣族，昨晚8時下班後，與2名友人相約先後到萬榮鄉西林部落狩獵，深夜10時許轉戰光復鄉馬錫山環山道路繼續獵捕。

卓姓員警報案時說，在環山道路狩獵準備結束行程，因尿急，隨手將獵槍放置在擋土牆上，獵槍疑似未放好，倒下後擊發，擊中蹲在道路旁上廁所的朱姓友人。

卓姓員警向警方表示，當時不知道朱姓友人被子彈擊中，是朱男走回車上途中，發現右邊胸口不適且濕濕的，才發現中彈，隨後倒臥在地。

警方獲報後封鎖現場，派員調查及採證，並查扣相關證物。初步調查，中槍的70歲朱姓男子為秀林鄉人，當時蹲在道路旁邊坡上廁所，距離卓員的獵槍約20公尺遠，右胸遭子彈貫穿，送醫不治。

警方調查，現場2支土製獵槍皆為卓員所有，都沒有合法獵槍登記，將送行政裁處，最高罰鍰新台幣2萬元；誤擊部分已報請花蓮地檢署指揮偵辦，朝過失致死案偵辦。

花蓮縣鳳林警分局長劉玉祥今天表示，已成立專案小組全力調查，釐清事發原因，為避免卓姓員警情緒低落，職務期間暫不配槍。

廁所 花蓮

延伸閱讀

相距20公尺⋯原民警察獵槍倒下擊中如廁友人 右胸中槍身亡

花蓮原民警察上山打獵走火誤擊如廁友人！失血過多身亡

花蓮光復鄉長遭聲押！喊量能不足卻未請求支援 還憑空生出撤離人數

花蓮檢調追查馬太鞍溪洪患撤離不實！當庭逮捕光復鄉長林清水聲押禁見

相關新聞

2輛國軍車與2輛汽車屏東市區發生車禍 幸無人傷

屏東市民生東路與瑞光路一段路口今上午10時半發生2輛國軍車輛車與2輛汽車發生車禍，幸好僅車損，無人受傷，4車駕駛均無酒駕...

好險！雪霸國家公園大霸線山區發生火警 搶救及時未釀重大事故

雪霸國家公園大霸線登山步道3.8公里處1月11日傍晚發生森林火災，經林保署新竹分署、雪霸處、保七第五大隊及協作與山友等合...

雲林草嶺森林火勢撲滅 縣府現勘盤點提升救災量能

雲林古坑鄉草嶺村石壁大飯店後方山林12日上午7時許發生火警，直到今天早上火勢撲滅；縣長張麗善現勘，重新盤點消防量能，提出...

李西河明退休 蔣萬安：新任警察局長還沒消息

台北市警察局長李西河明天屆齡退休，今天是李西河最後一天上班。對於新任警察局長是誰？北市長蔣萬安今坦言，目前都還沒有收到消...

相距20公尺⋯原民警察獵槍倒下擊中如廁友人 右胸中槍身亡

花蓮卓姓原民警察昨晚下班後與友人相約上山打獵，今天凌晨在光復鄉馬錫山產業道路時，卓的土製獵槍不慎走火，誤擊在路邊如廁的朱...

影／狂追機車！豐原街頭無牽繩狗狗疑追主人 警：最高可罰600元

網路Threads有人PO出影片，昨天中午在豐原區一隻狗在街頭狂追一輛行駛中機車，疑似追主人過程驚險畫面，民眾說狗的追車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。