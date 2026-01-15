相距20公尺⋯原民警察獵槍倒下擊中如廁友人 右胸中槍身亡

花蓮卓姓原民警察昨晚下班後與友人相約上山打獵，今天凌晨在光復鄉馬錫山產業道路時，卓的土製獵槍不慎走火，誤擊在路邊如廁的朱姓友人，朱右胸中槍，卓雖緊急報案並撥打119求助，但朱失血過多送醫不治。警方先暫停卓配槍資格，已成立專案小組調查，並報請檢方偵辦，另，卓持有的獵槍並未登記，後續將送行政裁處。

據了解，51歲卓姓員警是萬榮鄉原住民，在鳳林警分局服務，昨晚8時下班，與70歲朱姓等兩名友人相約，攜帶卓持有的兩把土製獵槍，大約晚間10時先到萬榮西林山區打白鼻心，接著轉往馬錫山想打山羌。

今天凌晨零時25分許，卓追逐獵物到環山道路，因現場一片漆黑，卓未發現朱姓友人在附近，把槍枝隨手放在擋土牆上想到旁邊尿尿，不料獵槍倒下不慎擊發，當時朱男相距約20公尺蹲在路邊上廁所，右胸中槍流血倒地。

卓姓員警發現誤傷友人，立即報案並撥打119求助，但朱男傷勢過重，送醫急救後仍不治身亡。

鳳林警分局長劉玉祥表示，案發後立即封鎖現場，報縣警局派員調查並報花蓮地檢署指揮偵辦。縣警局已派員到場鑑識採場並做彈道重建，查扣相關證物，全案朝過失致死方向偵辦。