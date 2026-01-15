聽新聞
影／狂追機車！豐原街頭無牽繩狗狗疑追主人 警：最高可罰600元
網路Threads有人PO出影片，昨天中午在豐原區一隻狗在街頭狂追一輛行駛中機車，疑似追主人過程驚險畫面，民眾說狗的追車行為很危險；豐原警方今天說明未接到報案，該犬隻未繫繩即於道路上奔走，已違反道路交通管理處罰條例規定，可處飼主300元以上、600元以下罰鍰。
豐原分局表示，該分局未接獲相關民眾報案，經檢視相關影像，發現該犬隻未繫繩即於道路上奔走，已違反道路交通管理處罰條例第84條規定，屬疏縱或未妥善牽繫禽、畜或寵物，致其在道路上奔走妨害交通之行為，飼主可處300元以上、600元以下罰鍰。
豐原分局翁子派出所長董力勳呼籲，飼主應妥善管理並確實牽繫犬隻，避免其任意於道路上奔跑，才能確保用路人安全；倘犬隻突然竄出而導致交通事故，除須遭受違規罰鍰外，亦可能因此造成他人生命、身體、財產危害，屆時可能要負擔相關民事賠償責任。
