蘆竹父子爭執上演全武行 父護兒稱自摔卻傷重不治…子涉弒父遭訴

桃園蘆竹陳姓男子2024年7月某午後因故與父親口角，進而發生扭打，雙雙撞牆倒地，子持續勒頸直到繼母、看護到場才鬆手，救護車抵達，父卻稱自摔拒送醫，當晚因骨折、內出血不治，儘管陳男辯稱無殺意，桃園地檢署依傷害致死罪起訴，將由國民法官庭審理。

起訴指出，46歲陳姓男子2024年7月13日下午3時，與父親在蘆竹區海湖東路巷內住處因故發生激烈爭執，陳男憤而舉起椅子作勢砸向老父，陳父上前奪椅時，竟遭兒伸手阻擋雙雙發生扭打。

檢警調查，陳男明知父親長期患有肝硬化、腎衰竭，體質遠較常人虛弱，卻仍將父親猛力推往牆壁，造成老父頭部撞擊牆面，隨後更變本加厲，以手臂勒住父親頸部向後拖拉，父子倆雙雙倒地後，陳男仍持續勒頸數秒，直到繼母及外籍看護趕來才鬆手。

陳父因劇烈撞擊導致肋骨多處骨折、腹部挫傷，久久無法起身，二婚配偶見狀向119求救，救護車抵達時，陳父因護子心切向救護員謊稱「自己跌倒」而拒絕就醫，直到當晚9時，陳父因意識逐漸模糊，緊急送醫急救，晚間10時53分仍因胸背挫傷、大量內出血宣告不治。

檢方調查，陳男應能預見罹病的父親若腹部遭重擊及勒頸行為，極可能導致重要臟器受損甚至死亡，且其明知父親體況極差，仍執意施暴，認定陳男觸犯家庭暴力防治法及刑法的家庭暴力傷害致人於死罪。