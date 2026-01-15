快訊

花蓮原民警察上山打獵走火誤擊如廁友人！失血過多身亡

凶宅能買嗎？命理師解惑：把握「兩原則」可以撿便宜

好到破表！台積電去年第四季EPS達19.5元優於預期、毛利率為62.3%

蘆竹父子爭執上演全武行 父護兒稱自摔卻傷重不治…子涉弒父遭訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園蘆竹陳姓男子2024年7月某午後因故與父親口角，進而發生扭打，雙雙撞牆倒地，子持續勒頸直到繼母、看護到場才鬆手，救護車抵達，父卻稱自摔拒送醫，當晚因骨折、內出血不治，儘管陳男辯稱無殺意，桃園地檢署依傷害致死罪起訴，將由國民法官庭審理。

起訴指出，46歲陳姓男子2024年7月13日下午3時，與父親在蘆竹區海湖東路巷內住處因故發生激烈爭執，陳男憤而舉起椅子作勢砸向老父，陳父上前奪椅時，竟遭兒伸手阻擋雙雙發生扭打。

檢警調查，陳男明知父親長期患有肝硬化、腎衰竭，體質遠較常人虛弱，卻仍將父親猛力推往牆壁，造成老父頭部撞擊牆面，隨後更變本加厲，以手臂勒住父親頸部向後拖拉，父子倆雙雙倒地後，陳男仍持續勒頸數秒，直到繼母及外籍看護趕來才鬆手。

陳父因劇烈撞擊導致肋骨多處骨折、腹部挫傷，久久無法起身，二婚配偶見狀向119求救，救護車抵達時，陳父因護子心切向救護員謊稱「自己跌倒」而拒絕就醫，直到當晚9時，陳父因意識逐漸模糊，緊急送醫急救，晚間10時53分仍因胸背挫傷、大量內出血宣告不治。

檢方調查，陳男應能預見罹病的父親若腹部遭重擊及勒頸行為，極可能導致重要臟器受損甚至死亡，且其明知父親體況極差，仍執意施暴，認定陳男觸犯家庭暴力防治法及刑法的家庭暴力傷害致人於死罪。

由於死者為被告的直系血親尊親屬，檢方要求依法加重其刑，因本案涉及故意犯罪致人於死，符合國民法官法審理要件，全案已移送桃園地院進行國民參與審判。

桃園蘆竹陳姓男子因故與父起口角肢體衝突，陳父遭子推向撞牆還遭鎖喉拖拉，父護兒對救護員謊稱自己跌倒拒絕送醫，沒想到卻因多處骨折及內出血傷重不治，桃園地檢署依傷害致死起訴，將由國民法官庭審理。記者陳恩惠／攝影
桃園蘆竹陳姓男子因故與父起口角肢體衝突，陳父遭子推向撞牆還遭鎖喉拖拉，父護兒對救護員謊稱自己跌倒拒絕送醫，沒想到卻因多處骨折及內出血傷重不治，桃園地檢署依傷害致死起訴，將由國民法官庭審理。記者陳恩惠／攝影

國民法官 桃園地檢署 外籍看護

延伸閱讀

新北男酒後心情不佳 打開陽台瓦斯桶…嚇壞大樓住戶遭訴

救護車路口碰撞病患傷重不治 嘉義男未避讓遭判6月緩刑2年

蘆竹小客車路口左轉 直行機車閃避不及撞擊瞬間曝

蘆竹警寒流中巡邏守護鄰里 牛煦庭團隊親送黑糖薑茶打氣

相關新聞

花蓮原民警察上山打獵走火誤擊如廁友人！失血過多身亡

花蓮51歲卓姓原民警察昨晚下班後與友人相約上山打獵，今天凌晨在光復鄉馬錫山產業道路時，卓的土製獵槍不慎走火，誤擊在路邊如...

影／狂追機車！豐原街頭無牽繩狗狗疑追主人 警：最高可罰600元

網路Threads有人PO出影片，昨天中午在豐原區一隻狗在街頭狂追一輛行駛中機車，疑似追主人過程驚險畫面，民眾說狗的追車...

蘆竹父子爭執上演全武行 父護兒稱自摔卻傷重不治…子涉弒父遭訴

桃園蘆竹陳姓男子2024年7月某午後因故與父親口角，進而發生扭打，雙雙撞牆倒地，子持續勒頸直到繼母、看護到場才鬆手，救護...

影／慣竊會開鎖！挑選透天厝深夜大肆搜刮 8坪套房塞滿偷來名牌包

44歲簡姓男子有開鎖技能，自去年10月底開始，他在台南市北區挑選高級透天厝，觀察屋主作息，確認沒人在家的時間，深夜開鎖大...

8旬失智婦迷路 熱心美甲師幫安置⋯警靠「活地圖」尋家

桃園中壢一名87歲吳姓老婦日前正午不慎迷途，因患有失智症且不識字，受困街頭神情焦慮。所幸附近美甲店美甲師發現後熱心安置並...

嘉義大林茶行多人持棍棒砸店 車輛猛撞鐵捲門變形...牌匾掉下來

嘉義縣大林鎮一處手機行今天清晨4時許遭多人砸店，有3輛車停在店門口，多人下車持棍棒揮舞狂砸，還有人直接開車衝撞鐵捲門，鐵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。