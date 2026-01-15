影／慣竊會開鎖！挑選透天厝深夜大肆搜刮 8坪套房塞滿偷來名牌包

44歲簡姓男子有開鎖技能，自去年10月底開始，他在台南市北區挑選高級透天厝，觀察屋主作息，確認沒人在家的時間，深夜開鎖大門後，大搖大擺進入搜刮財物，犯案至少4起；警方昨突擊搜索，在8坪套房起出價值約80萬元的LV、CHANEL、名牌包，現場宛如精品展示場。

簡姓慣竊自去年10月底開始，他先在台南市北區文成二路、文成三路一帶挑選高級透天厝，分白天、夜間勘查好幾次；等確定屋主一家人作息，抓準沒人在家的時間，再深夜帶著鴨舌帽，規避監視器悄悄開鎖，大搖大擺入內搜刮。轄區第五警分局接獲報案，密集調閱監視器。

警方調查，簡到現場勘查或得手離去時，均沒有使用自己的交通工具，都叫計程車、UBER或租來的汽機車；警方從簡犯案地點，循線從監視器追蹤到簡位於安平區的租屋處時，詢問房東才得知他已經搬家，不知去向。去年12月簡再次闖入透天厝行竊，警方比對發現又是他。

去年12月中，簡又隨手行竊機車置物箱，警方比對作案手法及相關事證查出又是他，不斷追蹤，但並未查到他新的落腳處，研判他會不斷變換租屋處；本月12日，簡再挑選一間屋主為醫師的透天厝，以相同手法潛入，搜刮一空後離去，四起竊盜案被害人損失達到約100餘萬元。

警方擔心簡犯案後又馬上搬家，組成專案小組，安排人力強加偵辦分析，對簡跟監蒐證，並報請台南地檢署檢察官王宇承指揮；警方前天追查到簡這次藏身在安南區租屋處，立即聲請拘票、搜索票，昨天清晨突擊搜索，在簡睡夢中將他拘提到案。

警方在簡約8坪大的租屋套房查扣大批知名品牌HERMES、LV、DIOR、COACH、CHANEL、FESSURA、DW手提包、手錶、項鍊、耳環、耳骨夾、手環、絲巾環、吊墜等名貴贓物，價值約80萬元，現場宛如專櫃展示場，並起出贓款現金5萬7000元。

據了解，簡對於監視器有拍到的地方承認是他，但對於部分贓物並非四名被害人所有則未交代在哪裡犯案，全案依加重竊盜罪嫌移送偵辦，並建請檢察官預防性聲押，檢方已向法院聲請羈押，警方將再釐清其他贓物的被害人。