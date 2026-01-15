8旬失智婦迷路 熱心美甲師幫安置⋯警靠「活地圖」尋家

桃園中壢一名87歲吳姓老婦日前正午不慎迷途，因患有失智症且不識字，受困街頭神情焦慮。所幸附近美甲店美甲師發現後熱心安置並報警，警方到場後憑藉對轄區地理環境的精確掌握，根據老婦口述「超商旁」的微薄線索，成功鎖定住處並安全護送返家。

中壢警分局文化派出所於日前中午12時許，接獲中壢區長興街一帶美甲店報案，說是有一名87歲吳姓老婦疑似迷途，站在路邊神情慌張、需要警方協助。警方獲報後立即派員前往處理。

正擔服巡邏勤務的警務佐陳明傳、警員劉展維到場後，發現她疑似患有失智症，不僅記不得回家的路，且因不識字又體力不支，情緒顯得相當不安。所幸報案的美甲店人員見狀主動將婦人暫時安置照顧，並報警請求協助，展現社區鄰里間的溫暖善意。

2名員警先行耐心安撫婦人情緒，透過輕鬆聊天方式穩定其心情，過程中婦人表示，雖然不識字，但記得住家位於「大馬路旁，附近有超商」。警方隨即發揮對轄區地理環境及商家分布的熟稔專業，前往鄰近可能的超商查證，確認婦人曾經到訪，進一步確定她就住在中華路上的某社區。

警方立即陪同婦人前往該社去，洽巧遇到熟識的鄰居協助，順利確認婦人住處，隨後由員警親自護送婦人返家，並交由媳婦接手照顧，平安落幕。