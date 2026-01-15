快訊

花蓮原民警察上山打獵走火誤擊如廁友人！失血過多身亡

凶宅能買嗎？命理師解惑：把握「兩原則」可以撿便宜

好到破表！台積電去年第四季EPS達19.5元優於預期、毛利率為62.3%

聽新聞
0:00 / 0:00

8旬失智婦迷路 熱心美甲師幫安置⋯警靠「活地圖」尋家

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園中壢一名87歲吳姓老婦日前正午不慎迷途，因患有失智症且不識字，受困街頭神情焦慮。所幸附近美甲店美甲師發現後熱心安置並報警，警方到場後憑藉對轄區地理環境的精確掌握，根據老婦口述「超商旁」的微薄線索，成功鎖定住處並安全護送返家。

中壢警分局文化派出所於日前中午12時許，接獲中壢區長興街一帶美甲店報案，說是有一名87歲吳姓老婦疑似迷途，站在路邊神情慌張、需要警方協助。警方獲報後立即派員前往處理。

正擔服巡邏勤務的警務佐陳明傳、警員劉展維到場後，發現她疑似患有失智症，不僅記不得回家的路，且因不識字又體力不支，情緒顯得相當不安。所幸報案的美甲店人員見狀主動將婦人暫時安置照顧，並報警請求協助，展現社區鄰里間的溫暖善意。

2名員警先行耐心安撫婦人情緒，透過輕鬆聊天方式穩定其心情，過程中婦人表示，雖然不識字，但記得住家位於「大馬路旁，附近有超商」。警方隨即發揮對轄區地理環境及商家分布的熟稔專業，前往鄰近可能的超商查證，確認婦人曾經到訪，進一步確定她就住在中華路上的某社區。

警方立即陪同婦人前往該社去，洽巧遇到熟識的鄰居協助，順利確認婦人住處，隨後由員警親自護送婦人返家，並交由媳婦接手照顧，平安落幕。

媳婦表示，婆婆過去因行動不便，多半待在家中，近期腿腳狀況改善，當日才外出走走，未料發生迷途狀況，對警方與熱心店家的即時協助深表感謝，並表示未來將更加留意婆婆動向，以避免類似情形再度發生。

桃園中壢一名87歲吳姓老婦患有失智症且不識字迷途，警方到場根據老婦口述「超商旁」的微薄線索，成功鎖定住處並安全護送返家。圖／警方提供
桃園中壢一名87歲吳姓老婦患有失智症且不識字迷途，警方到場根據老婦口述「超商旁」的微薄線索，成功鎖定住處並安全護送返家。圖／警方提供
桃園中壢一名87歲吳姓老婦患有失智症且不識字迷途，警方到場根據老婦口述「超商旁」的微薄線索，成功鎖定住處並安全護送返家。圖／警方提供
桃園中壢一名87歲吳姓老婦患有失智症且不識字迷途，警方到場根據老婦口述「超商旁」的微薄線索，成功鎖定住處並安全護送返家。圖／警方提供

美甲師 失智症 老婦

延伸閱讀

中壢老婦忘了回家的路 員警靠關鍵線索助團圓

一個常見普通的臉部老化特徵 可能透露未來是否罹患失智症

中年憂鬱不只影響當下 研究揭6種症狀可能增加未來失智症風險

家中長輩疑似失智、或是原本輕度但最近卻快速退化，你對失智症真的了解嗎?面對每個病程又該做哪些準備？

相關新聞

花蓮原民警察上山打獵走火誤擊如廁友人！失血過多身亡

花蓮51歲卓姓原民警察昨晚下班後與友人相約上山打獵，今天凌晨在光復鄉馬錫山產業道路時，卓的土製獵槍不慎走火，誤擊在路邊如...

影／狂追機車！豐原街頭無牽繩狗狗疑追主人 警：最高可罰600元

網路Threads有人PO出影片，昨天中午在豐原區一隻狗在街頭狂追一輛行駛中機車，疑似追主人過程驚險畫面，民眾說狗的追車...

蘆竹父子爭執上演全武行 父護兒稱自摔卻傷重不治…子涉弒父遭訴

桃園蘆竹陳姓男子2024年7月某午後因故與父親口角，進而發生扭打，雙雙撞牆倒地，子持續勒頸直到繼母、看護到場才鬆手，救護...

影／慣竊會開鎖！挑選透天厝深夜大肆搜刮 8坪套房塞滿偷來名牌包

44歲簡姓男子有開鎖技能，自去年10月底開始，他在台南市北區挑選高級透天厝，觀察屋主作息，確認沒人在家的時間，深夜開鎖大...

8旬失智婦迷路 熱心美甲師幫安置⋯警靠「活地圖」尋家

桃園中壢一名87歲吳姓老婦日前正午不慎迷途，因患有失智症且不識字，受困街頭神情焦慮。所幸附近美甲店美甲師發現後熱心安置並...

嘉義大林茶行多人持棍棒砸店 車輛猛撞鐵捲門變形...牌匾掉下來

嘉義縣大林鎮一處手機行今天清晨4時許遭多人砸店，有3輛車停在店門口，多人下車持棍棒揮舞狂砸，還有人直接開車衝撞鐵捲門，鐵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。