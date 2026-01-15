快訊

嘉義大林茶行多人持棍棒砸店 車輛猛撞鐵捲門變形...牌匾掉下來

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣大林鎮一處手機行今天清晨4時許遭多人砸店，有3輛車停在店門口，多人下車持棍棒揮舞狂砸，還有人直接開車衝撞鐵捲門，鐵捲門被撞到凹陷變形，門上掛著「大林茶行」的牌匾也掉下來，上面的紅布還沒揭，隨風搖曳，警方鎖定車輛正追查嫌犯中。

據了解，茶行牌匾寫著「永樂聯盟」贈，賀成立誌慶，2025年8月吉誕。牌匾高掛在門口，但紅布還沒揭，遭車輛猛烈撞擊後，搖搖欲墜。永樂聯盟曾與東石小木屋、拾貳國際聯合炮贊，鑫福金虎行善會前往新港奉天宮謁祖進香，場面相當盛大。

警方清晨獲報糾紛立即趕赴現場，到場時已鳥獸散，鐵捲門凹陷毀損、無人受傷。附近民眾說，清晨撞擊聲巨大，可能是財務或感情糾紛。警方表示，目前掌握涉案3輛車，並追查相關涉案人，將通知到案說明，依聚眾鬥毆、毀損等罪嫌移送法辦。

嘉義縣大林鎮一處商店今天清晨遭砸店，鐵捲門遭車輛撞擊變形。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林鎮一處商店今天清晨遭砸店，鐵捲門遭車輛撞擊變形。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林鎮一處商店今天清晨遭砸店，鐵捲門遭車輛撞擊變形。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林鎮一處商店今天清晨遭砸店，鐵捲門遭車輛撞擊變形。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林鎮一處商店今天清晨遭砸店，鐵捲門遭車輛撞擊變形。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林鎮一處商店今天清晨遭砸店，鐵捲門遭車輛撞擊變形。記者黃于凡／攝影

新港奉天宮 鬥毆

