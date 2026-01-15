嘉義大林茶行多人持棍棒砸店 車輛猛撞鐵捲門變形...牌匾掉下來

嘉義縣大林鎮一處手機行今天清晨4時許遭多人砸店，有3輛車停在店門口，多人下車持棍棒揮舞狂砸，還有人直接開車衝撞鐵捲門，鐵捲門被撞到凹陷變形，門上掛著「大林茶行」的牌匾也掉下來，上面的紅布還沒揭，隨風搖曳，警方鎖定車輛正追查嫌犯中。

據了解，茶行牌匾寫著「永樂聯盟」贈，賀成立誌慶，2025年8月吉誕。牌匾高掛在門口，但紅布還沒揭，遭車輛猛烈撞擊後，搖搖欲墜。永樂聯盟曾與東石小木屋、拾貳國際聯合炮贊，鑫福金虎行善會前往新港奉天宮謁祖進香，場面相當盛大。