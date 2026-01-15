高雄旗山橋洞下驚見乾屍！外表「蠟化」無法辨識身分

救護車示意圖。圖／AI生成

高雄市旗山區馬頭山一處橋下，今天上午驚傳發現一具男性遺體，有民眾路過時赫然發現橋下有人影並未移動，上前查看後驚覺有異立即報警，警方獲報趕抵現場，發現死者呈現坐姿，但遺體已嚴重風乾並呈現「蠟化」狀態，全案已報請橋頭地檢署相驗以釐清死因。

旗山警分局指出，勤務中心於今天上午9時55分接獲報案，指稱馬頭山某橋下發現屍體，警方隨即派遣警力並通知鑑識小組到場封鎖勘查。由於發現地點位處偏僻，平時鮮少有民眾經過。

據了解，死者被發現時呈現坐姿，遺體外觀因長時間風化作用，面部特徵模糊難辨，且有蠟化情形，警方第一時間難以辨識性別與身分。經鑑識人員初步檢視，死者身上並無明顯外傷，現場也未發現打鬥或外力介入跡象。

警方隨後透過衣物與身形特徵追查，確認死者為35歲男性，目前已通知高雄市立殯儀館協助將遺體移置，並聯繫家屬進行指認，詳細死因及死亡時間，仍待檢方進一步司法相驗後確認。