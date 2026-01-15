快訊

高雄旗山橋洞下驚見乾屍！外表「蠟化」無法辨識身分

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

救護車示意圖。圖／AI生成
高雄市旗山區馬頭山一處橋下，今天上午驚傳發現一具男性遺體，有民眾路過時赫然發現橋下有人影並未移動，上前查看後驚覺有異立即報警，警方獲報趕抵現場，發現死者呈現坐姿，但遺體已嚴重風乾並呈現「蠟化」狀態，全案已報請橋頭地檢署相驗以釐清死因。

旗山警分局指出，勤務中心於今天上午9時55分接獲報案，指稱馬頭山某橋下發現屍體，警方隨即派遣警力並通知鑑識小組到場封鎖勘查。由於發現地點位處偏僻，平時鮮少有民眾經過。

據了解，死者被發現時呈現坐姿，遺體外觀因長時間風化作用，面部特徵模糊難辨，且有蠟化情形，警方第一時間難以辨識性別與身分。經鑑識人員初步檢視，死者身上並無明顯外傷，現場也未發現打鬥或外力介入跡象。

警方隨後透過衣物與身形特徵追查，確認死者為35歲男性，目前已通知高雄市立殯儀館協助將遺體移置，並聯繫家屬進行指認，詳細死因及死亡時間，仍待檢方進一步司法相驗後確認。

相關新聞

花蓮原民警察上山打獵走火誤擊如廁友人！失血過多身亡

花蓮51歲卓姓原民警察昨晚下班後與友人相約上山打獵，今天凌晨在光復鄉馬錫山產業道路時，卓的土製獵槍不慎走火，誤擊在路邊如...

影／狂追機車！豐原街頭無牽繩狗狗疑追主人 警：最高可罰600元

網路Threads有人PO出影片，昨天中午在豐原區一隻狗在街頭狂追一輛行駛中機車，疑似追主人過程驚險畫面，民眾說狗的追車...

蘆竹父子爭執上演全武行 父護兒稱自摔卻傷重不治…子涉弒父遭訴

桃園蘆竹陳姓男子2024年7月某午後因故與父親口角，進而發生扭打，雙雙撞牆倒地，子持續勒頸直到繼母、看護到場才鬆手，救護...

影／慣竊會開鎖！挑選透天厝深夜大肆搜刮 8坪套房塞滿偷來名牌包

44歲簡姓男子有開鎖技能，自去年10月底開始，他在台南市北區挑選高級透天厝，觀察屋主作息，確認沒人在家的時間，深夜開鎖大...

8旬失智婦迷路 熱心美甲師幫安置⋯警靠「活地圖」尋家

桃園中壢一名87歲吳姓老婦日前正午不慎迷途，因患有失智症且不識字，受困街頭神情焦慮。所幸附近美甲店美甲師發現後熱心安置並...

嘉義大林茶行多人持棍棒砸店 車輛猛撞鐵捲門變形...牌匾掉下來

嘉義縣大林鎮一處手機行今天清晨4時許遭多人砸店，有3輛車停在店門口，多人下車持棍棒揮舞狂砸，還有人直接開車衝撞鐵捲門，鐵...

