疑債務糾紛惹禍 嘉義市神壇遭10多人砸店開車撞門
嘉義市南京路某私人神壇今天凌晨傳遭人砸店，10多名男子分乘多輛轎車抵達現場，持棍棒砸毀玻璃窗與雜物，甚至開車衝撞鐵門，隨後逃逸，所幸現場無人受傷。第一分局表示，初步研判疑因債務糾紛引發，已成立專案小組，以車追人、全面清查涉案車輛與人員身分，務求將犯嫌全數查緝到案。
警方今天凌晨3點多獲報，南京路南巡府發生暴力事件，到場時相關人員已離開，現場玻璃碎裂、雜物散落一地。經調閱監視器畫面，發現約10多名犯嫌分乘多部小客車，持棍棒砸損神壇，其中1部車衝撞店家鐵門後逃逸。
分局表示，這起街頭暴力案件發生於15日凌晨3時許，警方接獲報案後立即派員到場處置。目前已鎖定涉案車輛，正全力追查涉案人。
警方強調，對於任何結夥滋事、街頭暴力行為，必定強勢執法、追查到底，絕不寬貸。
