快訊

一帶一路再成死傷煉獄？泰國高鐵起重機砸中火車釀32死

蔣萬安「今馬熊讚」春聯來了！與最強搭擋爆笑揮毫 公布領取方式

陳亭妃初選勝出喊團結 要讓賴清德2028本命區選票超過2024

聽新聞
0:00 / 0:00

一年開單9205件！溪頭要道鹿谷151線超速最多 蟬聯測速王

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣警察局公布去年固定式測速照相取締數據，鹿谷鄉縣道151線10.07公里處以全年取締9205件，再度蟬聯全縣「測速王」。警方指出，該路段為直線下坡且往返溪頭車流密集，提醒駕駛務必遵守速限，避免受罰也確保行車安全。

縣警局統計，民國114年縣內固定式測速照相桿取締件數前5名，依序為鹿谷鄉縣道151線10.07公里處9205件、竹山鎮台3丙線4.7公里處4494件、中寮鄉139線47.5公里處3613件、竹山鎮台3線227.7公里處3594件，以及草屯鎮台14乙線5.9公里處3148件。

警方指出，鹿谷鄉縣道151線10.07公里處位於往返溪頭自然教育園區的重要觀光軸線，路段為直線下坡，駕駛人易在不自覺情況下超速，隨著近年溪頭入園人次增加，車流量上升，違規情形也隨之攀升，設置測速照相桿主要目的在於提醒減速、降低事故風險。

另外，竹山鎮台3丙線4.7公里處的取締件數呈現波動趨勢，去年7月取締839件、8月742件、9月824件、10月514件、11月704件、12月871件，顯示假期車潮與駕駛行為仍影響違規狀況。

交通警察隊呼籲，南投縣多為山區道路，彎道與坡道多，駕駛人行經易違規路段應注意速限、保持安全距離，尤其連假期間車流增加，更應提高警覺，共同維護交通安全，讓每趟旅程平安順利。

草屯鎮台14乙線速限70公里，卻有車輛時速飆到90幾公里。圖／南投縣警局提供
草屯鎮台14乙線速限70公里，卻有車輛時速飆到90幾公里。圖／南投縣警局提供
竹山台3丙線4.7公里處測速桿，取締件數衝上第二名，和假日出遊車潮有關。圖／南投縣警局提供
竹山台3丙線4.7公里處測速桿，取締件數衝上第二名，和假日出遊車潮有關。圖／南投縣警局提供

測速 南投縣 溪頭

延伸閱讀

民進黨提名溫世政參選南投縣長 許淑華：希望來場君子之爭

肇事原因常見「未注意車前狀況」！學者：前因多是超速 只是很難舉證

廣末涼子超速185KM追撞車禍案　法院裁罰15萬元

立委指區間測速創造交通風險 擬提修法廢止

相關新聞

花蓮光復鄉長遭聲押！喊量能不足卻未請求支援 還憑空生出撤離人數

花蓮馬太鞍溪洪災造成19死5失聯，光復鄉長林清水遭檢察官當庭逮捕並聲請羈押禁見，花蓮地院預計下午2時30分開羈押庭。檢方...

疑債務糾紛惹禍 嘉義市神壇遭10多人砸店開車撞門

嘉義市南京路某私人神壇今天凌晨傳遭人砸店，10多名男子分乘多輛轎車抵達現場，持棍棒砸毀玻璃窗與雜物，甚至開車衝撞鐵門，隨...

離奇！屏東轎車衝撞店家掉後方魚塭 駕駛自行脫困離去

昨天早上屏東縣枋山鄉加祿村一輛轎車離奇出現在魚塭中，警方調閱監視器後，發現轎車原停放於一旁店家的停車場，駕駛要駛離時，不...

一年開單9205件！溪頭要道鹿谷151線超速最多 蟬聯測速王

南投縣警察局公布去年固定式測速照相取締數據，鹿谷鄉縣道151線10.07公里處以全年取締9205件，再度蟬聯全縣「測速王...

2男因故起口角！1人遭砍數刀 逞凶男躲空屋仍被逮

新北市宋姓及林姓男子2人今早因故起口角，林涉嫌持刀砍傷宋男後腦及左手臂，林男逞凶後躲在附近空屋，為警方循線查獲，並起出凶...

影／違停消防栓前被開罰單 嗆警別走「已告訴你們上面」

台中市豐原警分局豐原派出所員警昨天下午接獲檢舉，在豐原區勸離並對違停消防栓前車輛開罰單時，其中一名駕駛拒絕開離，被開罰單...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。