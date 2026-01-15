一年開單9205件！溪頭要道鹿谷151線超速最多 蟬聯測速王

南投縣警察局公布去年固定式測速照相取締數據，鹿谷鄉縣道151線10.07公里處以全年取締9205件，再度蟬聯全縣「測速王」。警方指出，該路段為直線下坡且往返溪頭車流密集，提醒駕駛務必遵守速限，避免受罰也確保行車安全。

縣警局統計，民國114年縣內固定式測速照相桿取締件數前5名，依序為鹿谷鄉縣道151線10.07公里處9205件、竹山鎮台3丙線4.7公里處4494件、中寮鄉139線47.5公里處3613件、竹山鎮台3線227.7公里處3594件，以及草屯鎮台14乙線5.9公里處3148件。

警方指出，鹿谷鄉縣道151線10.07公里處位於往返溪頭自然教育園區的重要觀光軸線，路段為直線下坡，駕駛人易在不自覺情況下超速，隨著近年溪頭入園人次增加，車流量上升，違規情形也隨之攀升，設置測速照相桿主要目的在於提醒減速、降低事故風險。

另外，竹山鎮台3丙線4.7公里處的取締件數呈現波動趨勢，去年7月取締839件、8月742件、9月824件、10月514件、11月704件、12月871件，顯示假期車潮與駕駛行為仍影響違規狀況。