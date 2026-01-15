快訊

離奇！屏東轎車衝撞店家掉後方魚塭 駕駛自行脫困離去

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

昨天早上屏東縣枋山鄉加祿村一輛轎車離奇出現在魚塭中，警方調閱監視器後，發現轎車原停放於一旁店家的停車場，駕駛要駛離時，不慎撞擊店家玻璃門及內部設施後掉落後方魚塭，駕駛自行脫困離去，目前已與店家私下和解。

枋寮警分局加祿派出所昨天上午9時許接獲店家報案，表示店家旁魚塭一輛轎車掉落其中，駕駛已不知去向。員警調閱監視器後發現，轎車原本停放於店家停車場，凌晨2時9分41歲徐姓男子開車要離開時，不慎撞擊店家玻璃門及內部設施，接著掉落後方魚塭。徐男事後自行脫困，因傷勢輕微並未就醫。

受災店家表示，店內玻璃門及桌椅等設備都被撞壞，店內一片狼藉，生意大受影響。因事發地點並非在道路範圍，不屬於交通事故，也非肇事逃逸。駕駛事後也有回到現場，並與店家私下和解。

屏東縣枋山鄉加祿村一輛轎車原停放於一旁店家的停車場，駕駛要駛離時，不慎撞擊店家玻璃門及內部設施後掉落後方魚塭，店內一片狼藉。圖／警方提供
