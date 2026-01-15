離奇！屏東轎車衝撞店家掉後方魚塭 駕駛自行脫困離去

昨天早上屏東縣枋山鄉加祿村一輛轎車離奇出現在魚塭中，警方調閱監視器後，發現轎車原停放於一旁店家的停車場，駕駛要駛離時，不慎撞擊店家玻璃門及內部設施後掉落後方魚塭，駕駛自行脫困離去，目前已與店家私下和解。

枋寮警分局加祿派出所昨天上午9時許接獲店家報案，表示店家旁魚塭一輛轎車掉落其中，駕駛已不知去向。員警調閱監視器後發現，轎車原本停放於店家停車場，凌晨2時9分41歲徐姓男子開車要離開時，不慎撞擊店家玻璃門及內部設施，接著掉落後方魚塭。徐男事後自行脫困，因傷勢輕微並未就醫。