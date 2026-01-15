快訊

高保障倍數壽險成資產大戶最愛 8大態樣會被國稅局盯上

經典賽／中華隊開訓31位球員報到 陳傑憲再當隊長、3單位送加菜金

陳亭妃初選力壓林俊憲 將代表民進黨參選2026台南市長

影／違停消防栓前被開罰單 嗆警別走「已告訴你們上面」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原警分局豐原派出所員警昨天下午接獲檢舉，在豐原區勸離並對違停消防栓前車輛開罰單時，其中一名駕駛拒絕開離，被開罰單還嗆員警不要走「已告訴你們上面的」，員警依違停規定開罰單，再對這名駕駛開一張不服從稽查取締罰單。

豐原分局豐原派出所昨天下午2時45分接獲民眾報案指稱，在豐原區圓環南路有車違規停放於消防栓前，影響公共安全。員警獲報後立即到場，發現現場有二輛轎車違停，其中一車駕駛在場，警方當場告知須立即移車，否則將依法舉發。

警方先行對另一輛無人在場之違規停車車輛完成舉發約3分鐘後，發現先前已被告知應移車駕駛仍停留於車內，車輛未移動，這名駕駛未依員警指揮將車輛移置。員警上前要求其配合出示身分證件，駕駛情緒激動，拒不配合，還嗆警不要走，他已打電話叫人來，還對警說「是你們上面的」。

警方表示，道路交通安全規則第111條第2款明文規定，汽車不得於消防栓5公尺內臨時停車。警方依道路交通管理處罰條例開罰單，可處600到1200元，另依該條例「不服從稽查取締」開罰單，可罰900到1800元。

豐原派出所副所長曹志瑋呼籲，消防栓前為重要救災動線，請駕駛人確實遵守交通相關規定，才能避免不當停車而影響救災安全；警方執法一切依法辦理，民眾如有意見應循正當管道反映，切勿故意違法、抗拒執法，以免觸犯法規而受罰。

豐原警分局豐原派出所昨天下午接獲民眾報案指稱，在豐原區圓環南路有車輛違規停放於消防栓前，員警到場勸離並開罰單。圖／民眾提供
豐原警分局豐原派出所昨天下午接獲民眾報案指稱，在豐原區圓環南路有車輛違規停放於消防栓前，員警到場勸離並開罰單。圖／民眾提供
豐原警分局豐原派出所昨天下午接獲民眾報案指稱，在豐原區圓環南路有車輛違規停放於消防栓前，員警到場勸離並開罰單。圖／民眾提供
豐原警分局豐原派出所昨天下午接獲民眾報案指稱，在豐原區圓環南路有車輛違規停放於消防栓前，員警到場勸離並開罰單。圖／民眾提供

豐原 罰單 開罰

延伸閱讀

電動車鋰電池火災不再難控 南投消防運用科技救災

板橋街頭驚傳警匪追逐 黑車拒撿倒車衝撞逃逸警開5罰單吊照

影／美籍男檢舉汽車違停斑馬線 駕駛亮西瓜刀理論被路人「全都錄」

檢舉違停竟肉身擋兩車還拒絕警拉走 裝潢工被判拘役百日

相關新聞

花蓮光復鄉長遭聲押！喊量能不足卻未請求支援 還憑空生出撤離人數

花蓮馬太鞍溪洪災造成19死5失聯，光復鄉長林清水遭檢察官當庭逮捕並聲請羈押禁見，花蓮地院預計下午2時30分開羈押庭。檢方...

影／違停消防栓前被開罰單 嗆警別走「已告訴你們上面」

台中市豐原警分局豐原派出所員警昨天下午接獲檢舉，在豐原區勸離並對違停消防栓前車輛開罰單時，其中一名駕駛拒絕開離，被開罰單...

影／20歲男臉書賣金項鍊「眼睜睜被騙」 北市警拘人...已變現55萬

周姓男子日前持家人給的金項鍊在網路上兜售，鍾姓男子假裝要買私訊攀談，約出後以「要過火」為由拿走逃逸，周男見對方消失10分...

影／新莊行車糾紛耍流氓 女駕駛攔車男伴施暴揍人將嚴辦

新北市新莊區日前因行車糾紛引發街頭暴力。1名女駕駛開車逆向飆速衝撞攔車，同車男子施暴揍人，直到對方要報警，2人馬上開車逃...

中壢老婦忘了回家的路 員警靠關鍵線索助團圓

桃園市一名87歲吳姓老婦日前中午12時許在中壢區長興街一間美甲店外徘徊，業者見老婦神情慌張，協助向中壢警分局報案，警方立即到場關心，發現老婦疑似患有失智症，不記得回家的路、不識字且體力不支，警方先安撫其情緒，並在與老婦對話的過程中得知她可能居住在某超商附近，向店員詢問後，確認老婦住在中華路某社區，並在鄰居的協助下，平安將她送返家。

台中阿伯沿路找機車...熱心人載他到派出所 3警幫忙找到車

台中一名77歲張姓男子昨晚在東勢區街頭沿路找機車，熱心民眾看到他神情緊張，關心詢問後騎車載他到派出所求助，3名警員分別調...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。