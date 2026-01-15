影／違停消防栓前被開罰單 嗆警別走「已告訴你們上面」

台中市豐原警分局豐原派出所員警昨天下午接獲檢舉，在豐原區勸離並對違停消防栓前車輛開罰單時，其中一名駕駛拒絕開離，被開罰單還嗆員警不要走「已告訴你們上面的」，員警依違停規定開罰單，再對這名駕駛開一張不服從稽查取締罰單。

豐原分局豐原派出所昨天下午2時45分接獲民眾報案指稱，在豐原區圓環南路有車違規停放於消防栓前，影響公共安全。員警獲報後立即到場，發現現場有二輛轎車違停，其中一車駕駛在場，警方當場告知須立即移車，否則將依法舉發。

警方先行對另一輛無人在場之違規停車車輛完成舉發約3分鐘後，發現先前已被告知應移車駕駛仍停留於車內，車輛未移動，這名駕駛未依員警指揮將車輛移置。員警上前要求其配合出示身分證件，駕駛情緒激動，拒不配合，還嗆警不要走，他已打電話叫人來，還對警說「是你們上面的」。

警方表示，道路交通安全規則第111條第2款明文規定，汽車不得於消防栓5公尺內臨時停車。警方依道路交通管理處罰條例開罰單，可處600到1200元，另依該條例「不服從稽查取締」開罰單，可罰900到1800元。