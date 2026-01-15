影／20歲男臉書賣金項鍊「眼睜睜被騙」 北市警拘人...已變現55萬

周姓男子日前持家人給的金項鍊在網路上兜售，鍾姓男子假裝要買私訊攀談，約出後以「要過火」為由拿走逃逸，周男見對方消失10分鐘驚覺被搶報警。中山警方成立專案小組，2天內持拘票抓人，警詢後依詐欺罪嫌送辦。檢方複訊後交保候傳。

中山警方6日晚上10點多接獲周男（20歲）報案，他說拿著家裡給的3兩黃金項鍊在臉書社團兜售，鍾男（29歲）稱有興趣要購買，雙方約好在民權東路某間飲料店面交「看貨」。

鍾男看了一下，假裝稱「我去餐廳廚房過火，看是真黃金還是假黃金」，接著從飲料店的廚房後門跑走，周男在店內等了約10分鐘不見對方現身，一問之下才發現「買家跑掉了」，驚覺被詐騙報警。

中山警方獲悉，循線調閱監視器畫面逮人，發現鍾男開車逃逸，隔天拿著偷來了金項鍊至銀樓變賣得手55萬元。警方向台北地檢署聲請拘票，8日晚上11點多在鍾男的新北市新莊區租屋處抓人。

鍾男警詢時辯稱55萬元都花掉了，還說「我就是要騙」，警詢後被依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。檢方複訊後交保候傳。