快訊

經典賽／中華隊開訓31位球員報到 陳傑憲再當隊長、3單位送加菜金

陳亭妃初選力壓林俊憲 將代表民進黨參選2026台南市長

陳素芬任海科館長進用大姑當臨時人員…懲戒法院審理中 檢今聲押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

影／新莊行車糾紛耍流氓 女駕駛攔車男伴施暴揍人將嚴辦

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區日前因行車糾紛引發街頭暴力。1名女駕駛開車逆向飆速衝撞攔車，同車男子施暴揍人，直到對方要報警，2人馬上開車逃走。事隔多日女子已於昨天向警方到案，將依毀損、傷害、恐嚇、強制罪嫌偵辦。

警方調查，47歲易姓女子上個月29日深夜11時許開車搭載41歲陳姓男子，行經新莊區富國路時，前方路旁共有5輛車違規併排臨停，造成車道縮減影響正常通行，其中1輛臨停轎車突然起步向左切出。

易女的車速較快，原想跨越道路中線繞過，但對向車道剛好有機車通行，只能被迫煞停，因而心生不滿，便直接逆向加速追上前擦撞37歲蕭姓男子的車頭逼迫停下。2人下車後激動指責蕭男，陳男並出手打人，造成蕭男頸部、前胸、嘴唇鈍傷、頭暈疑似腦震盪，直到對方要報警才匆匆駕車逃離。

員警獲報到場處理，後續依車籍資料通知車主，易女直到昨天下午5時許才到案說明製作筆錄，警方將持續通知陳男到案協助釐清過程，全案將依毀損、傷害、恐嚇、強制罪嫌偵辦。

新北市新莊區日前因行車糾紛引發街頭暴力，蕭姓男子被攔車毆打，警方已找到女嫌犯，全案將依毀損、傷害、恐嚇、強制罪嫌偵辦。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區日前因行車糾紛引發街頭暴力，蕭姓男子被攔車毆打，警方已找到女嫌犯，全案將依毀損、傷害、恐嚇、強制罪嫌偵辦。記者林昭彰／翻攝

車道 恐嚇

延伸閱讀

「雪糕刺客」闖大樓頂樓塗鴉 台中警鎖定他到案不認罪

太子集團在台洗錢 檢調今搜索博弈水房 約談1人到案

新莊公車疑機械故障急切車道 擦撞貨車釀4名乘客受傷影像曝

「紅眼怪鳥」受困新莊大樓玻璃夾縫 動保員救援發現是亞洲輝椋鳥求救

相關新聞

花蓮光復鄉長遭聲押！喊量能不足卻未請求支援 還憑空生出撤離人數

花蓮馬太鞍溪洪災造成19死5失聯，光復鄉長林清水遭檢察官當庭逮捕並聲請羈押禁見，花蓮地院預計下午2時30分開羈押庭。檢方...

影／違停消防栓前被開罰單 嗆警別走「已告訴你們上面」

台中市豐原警分局豐原派出所員警昨天下午接獲檢舉，在豐原區勸離並對違停消防栓前車輛開罰單時，其中一名駕駛拒絕開離，被開罰單...

影／20歲男臉書賣金項鍊「眼睜睜被騙」 北市警拘人...已變現55萬

周姓男子日前持家人給的金項鍊在網路上兜售，鍾姓男子假裝要買私訊攀談，約出後以「要過火」為由拿走逃逸，周男見對方消失10分...

影／新莊行車糾紛耍流氓 女駕駛攔車男伴施暴揍人將嚴辦

新北市新莊區日前因行車糾紛引發街頭暴力。1名女駕駛開車逆向飆速衝撞攔車，同車男子施暴揍人，直到對方要報警，2人馬上開車逃...

中壢老婦忘了回家的路 員警靠關鍵線索助團圓

桃園市一名87歲吳姓老婦日前中午12時許在中壢區長興街一間美甲店外徘徊，業者見老婦神情慌張，協助向中壢警分局報案，警方立即到場關心，發現老婦疑似患有失智症，不記得回家的路、不識字且體力不支，警方先安撫其情緒，並在與老婦對話的過程中得知她可能居住在某超商附近，向店員詢問後，確認老婦住在中華路某社區，並在鄰居的協助下，平安將她送返家。

台中阿伯沿路找機車...熱心人載他到派出所 3警幫忙找到車

台中一名77歲張姓男子昨晚在東勢區街頭沿路找機車，熱心民眾看到他神情緊張，關心詢問後騎車載他到派出所求助，3名警員分別調...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。