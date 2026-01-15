聽新聞
影／新莊行車糾紛耍流氓 女駕駛攔車男伴施暴揍人將嚴辦
新北市新莊區日前因行車糾紛引發街頭暴力。1名女駕駛開車逆向飆速衝撞攔車，同車男子施暴揍人，直到對方要報警，2人馬上開車逃走。事隔多日女子已於昨天向警方到案，將依毀損、傷害、恐嚇、強制罪嫌偵辦。
警方調查，47歲易姓女子上個月29日深夜11時許開車搭載41歲陳姓男子，行經新莊區富國路時，前方路旁共有5輛車違規併排臨停，造成車道縮減影響正常通行，其中1輛臨停轎車突然起步向左切出。
易女的車速較快，原想跨越道路中線繞過，但對向車道剛好有機車通行，只能被迫煞停，因而心生不滿，便直接逆向加速追上前擦撞37歲蕭姓男子的車頭逼迫停下。2人下車後激動指責蕭男，陳男並出手打人，造成蕭男頸部、前胸、嘴唇鈍傷、頭暈疑似腦震盪，直到對方要報警才匆匆駕車逃離。
員警獲報到場處理，後續依車籍資料通知車主，易女直到昨天下午5時許才到案說明製作筆錄，警方將持續通知陳男到案協助釐清過程，全案將依毀損、傷害、恐嚇、強制罪嫌偵辦。
