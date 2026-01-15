快訊

經典賽／中華隊開訓31位球員報到 陳傑憲再當隊長、3單位送加菜金

陳亭妃初選力壓林俊憲 將代表民進黨參選2026台南市長

陳素芬任海科館長進用大姑當臨時人員…懲戒法院審理中 檢今聲押禁見

花蓮光復鄉長遭聲押！喊量能不足卻未請求支援 還憑空生出撤離人數

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮馬太鞍溪洪災造成19死5失聯，光復鄉長林清水遭檢察官當庭逮捕並聲請羈押禁見，花蓮地院預計下午2時30分開羈押庭。檢方認為，雖然撤離人數在災前不到1天從600人暴增到8000人，林清水認為撤離量能不足卻未請求支援，還涉及憑空生出撤離人數，顯有重大疏失。

洪災發生超過百日，花蓮檢警調昨天發動搜索，帶回林清水、鄉公所祕書張源寶、王姓民政課長及曾姓前承辦人員，訊後認為4人涉及過失致死、行使公務員登載不實公文書，其中林清水聲押禁見，張、王分別以20萬元、15萬元交保，需戴電子腳鐐，曾請回，三人均限制住居及出境出海。

檢方表示，本案造成非常多民眾死傷、失蹤，因涉及權責單位很多，證據資料龐大，加上鄉公所遭水淹相關資料滅失，部分資料取得不易，才會歷經數月，昨天發動搜索。目前就撤離部分偵查中，未來是否有預防不作為等情況都會了解，中央或地方的主管、承辦人員，都會調查釐清，不排除還有後續約談、搜索行動。

會議紀錄顯示，去年9月21日下午3時中央災害應變中心與縣府消防局、警察局視訊會議，內政部原採林保署委託陽明交大團隊的模擬結果，評估須撤離245戶、約600人；但同日下午4時許，內政部改採台灣大學團隊新模擬報告，推估潰堤波及範圍大幅擴張，光復、鳳林及萬榮3鄉鎮撤離戶數暴增至1801戶、約8千人。

縣府當晚7時才取得國家災害防救科技中心協助套圖，框列1801戶名單，並緊急協調國軍與地方公所展開強制撤離工作，隔天上午林保署就發布紅色警戒。光復鄉公所當時回報給縣府撤離1781戶，實居6772人，其中安置120人、依親1307人、垂直避難5345人，但檢調追查第一線執行人員發現，這個數字恐怕是憑空而來。

對於林清水在災前接受媒體採訪時曾多次表達撤離量能不足，檢方認為，撤離的量能足不足夠，應該是向上級單位請求協助，和撤離人數的數字有無浮報是另外一回事，當外界以為已經完成撤離，就不會再有人提供協助。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀19死、5失蹤，光復鄉長林清水（左）在調查人員帶領下，昨晚近11時抵達地檢署。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉長林清水因在洪災發生前未積極撤離，還涉及浮報撤離人數，被檢方聲押禁見，花蓮地院預計下午開羈押庭。記者王燕華／攝影
花蓮光復鄉長林清水因在洪災發生前未積極撤離，還涉及浮報撤離人數，被檢方聲押禁見。記者王燕華／攝影
花蓮 馬太鞍溪 災害 光復鄉

桃園市一名87歲吳姓老婦日前中午12時許在中壢區長興街一間美甲店外徘徊，業者見老婦神情慌張，協助向中壢警分局報案，警方立即到場關心，發現老婦疑似患有失智症，不記得回家的路、不識字且體力不支，警方先安撫其情緒，並在與老婦對話的過程中得知她可能居住在某超商附近，向店員詢問後，確認老婦住在中華路某社區，並在鄰居的協助下，平安將她送返家。

