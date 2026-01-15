快訊

婦人向中壢警方表示，雖然不識字，但記得住家位於「大馬路旁，附近有超商」。圖：讀者提供

桃園市一名87歲吳姓老婦日前中午12時許在中壢區長興街一間美甲店外徘徊，業者見老婦神情慌張，協助向中壢警分局報案，警方立即到場關心，發現老婦疑似患有失智症，不記得回家的路、不識字且體力不支，警方先安撫其情緒，並在與老婦對話的過程中得知她可能居住在某超商附近，向店員詢問後，確認老婦住在中華路某社區，並在鄰居的協助下，平安將她送返家。

中壢警方親自護送婦人返家，並交由媳婦接手照顧。圖：讀者提供

文化派出所表示，日前接獲一間美甲店報案，說老婦疑似迷途，站在路邊神情慌張、需要警方協助。正擔服巡邏勤務的警務佐陳明傳、警員劉展維到場後，發現她疑似患有失智症，不僅記不得回家的路，且因不識字又體力不支，情緒顯得相當不安。所幸報案的美甲店人員見狀主動將婦人暫時安置照顧，並報警請求協助，展現社區鄰里間的溫暖善意。

員警先耐心安撫婦人情緒，透過輕鬆聊天方式穩定其心情，過程中婦人向警方表示，雖然不識字，但記得住家位於「大馬路旁，附近有超商」。警方隨即發揮對轄區地理環境及商家分布的熟稔專業，前往鄰近可能的超商查證，確認婦人曾經到訪，進一步確定她就住在中華路上的某社區。警方立即陪同婦人前往該社區，洽巧遇到熟識的鄰居協助，順利確認婦人住處，隨後由員警親自護送婦人返家，並交由媳婦接手照顧。媳婦提到，婆婆過去因行動不便，多半待在家中，近期腿腳狀況改善，當日才外出走走，未料發生迷途狀況，對警方與熱心店家的即時協助深表感謝，並表示未來將更加留意婆婆動向，以避免類似情形再度發生。

中壢分局長林鼎泰提到，員警秉持「視民如親」精神，結合店家善意與對轄區的掌握，在突發狀況中即時提供協助，成功協助迷途長者平安返家；警方也呼籲，家中如有高齡或失智長者，應多加留意行蹤，並可配戴聯絡資訊或防走失設備，共同守護家人安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢老婦忘了回家的路 員警靠關鍵線索助團圓

老婦 中壢 失智症

