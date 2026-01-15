快訊

政院證實 鄭麗君、楊珍妮赴美第六輪關稅實體磋商 會後宣布共識內容

救不了委、伊鐵桿盟友 中國全球強權實力受考驗

台灣鯛銷美大減30% 嘉南產區「價崩砍半」爆發滯銷危機

台中阿伯沿路找機車...熱心人載他到派出所 3警幫忙找到車

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名77歲張姓男子昨晚在東勢區街頭沿路找機車，熱心民眾看到他神情緊張，關心詢問後騎車載他到派出所求助，3名警員分別調路口監視器並耐心詢問，一個多小時後找到張男的機車停在便利商店前。

77歲張姓男子被民眾載至派出所報案，他說代步用機車不知去向，擔心可能遺失，請求警方協助。員警先安撫他情緒，詳細詢問其活動動線與最後一次使用機車的時間及地點。

過程中，警方發現阿伯說詞略顯反覆，對機車停放位置的描述不清楚，進一步關懷詢問後，研判阿伯可能有失智情形。為避免長者焦慮不安，員警耐心陪同其回想日常作息，並調閱周邊路口監視器畫面，同時依阿伯平時生活圈，展開地毯式協尋。

警方細心比對監視畫面及逐一查訪，3名警員協助下終於在東勢區豐勢路與第五橫街全家門市旁道路發現機車，外觀完整無損，停放位置與阿伯記憶有所出入，確認並非遭竊，而是因記憶混淆，一時忘記停放地點，才誤以為機車遺失。警方載他到場確認，見到機車安然無恙，他如釋重負，頻頻向員警致謝。

東勢分局東勢派出所長陳育賢表示，高齡化社會來臨，失智長者相關協助案件逐年增加，警方除肩負治安維護責任外，也積極扮演社會安全網角色，透過耐心傾聽與主動關懷，協助長者解決生活中遭遇的困難。

台中77歲張姓男子昨晚在東勢區道路尋找機車，員警幫他找到車。圖／警方提供
台中77歲張姓男子昨晚在東勢區道路尋找機車，員警幫他找到車。圖／警方提供

監視器 失智 位置

延伸閱讀

生活習慣藏危機！刷牙草率、上廁所滑手機，竟增失智風險！

【得獎名單公告】預防失智怎麼做？專家認證免費健腦遊戲鍛鍊腦力，再抽萬元好禮

議員憂車站監視器畫素差 高捷公司：逐年逐站更新

高捷38座車站監視器畫質僅37萬畫素 議員批「比手機還差」

相關新聞

台中女童大叫一聲後昏迷不治 檢察官今下午解剖查死因

台中1名11歲女童日前剛從中國大陸返台，和家人在太平買完包子上車突然大叫一聲後昏迷，緊急送醫仍不治，家人悲痛不解，經警方...

獨／中油屆退員工駕公務車闖紅燈撞死機車騎士 傳公司讓他延退原因曝

高市仁武區9日發生一起死亡車禍，有讀者爆料，肇事駕駛周姓男子是中油員工，屆齡65歲本月將退休，當天開公務車闖紅燈撞死機車...

高雄深夜紅車自撞電桿全毀 女駕駛竟急忙棄車逃逸失聯

高雄市橋頭區今天凌晨2時許，一輛紅色自小客在行經通燕路時，不明原因突然車輛失控衝撞電線桿，車頭當場全毀還冒出陣陣白煙，沒...

台中阿伯沿路找機車...熱心人載他到派出所 3警幫忙找到車

台中一名77歲張姓男子昨晚在東勢區街頭沿路找機車，熱心民眾看到他神情緊張，關心詢問後騎車載他到派出所求助，3名警員分別調...

半個月第二起！金門大橋再傳男子落海 釣客救援撿回一命

金門昨晚間再傳民眾自金門大橋落海事件，這已是近半個月來第二起。所幸落海的李姓男子被出海釣客發現，緊急救上漁船並通報相關單...

影／五股休旅車衝撞路旁6機車！駕駛只說「突然頭暈」

新北市五股區今天凌晨有1輛休旅車過彎時未依道路線形轉向，失控衝向路肩連續撞倒6輛機車再撞房子騎樓柱子才停下，36歲駕駛沒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。