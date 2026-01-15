台中阿伯沿路找機車...熱心人載他到派出所 3警幫忙找到車

台中一名77歲張姓男子昨晚在東勢區街頭沿路找機車，熱心民眾看到他神情緊張，關心詢問後騎車載他到派出所求助，3名警員分別調路口監視器並耐心詢問，一個多小時後找到張男的機車停在便利商店前。

77歲張姓男子被民眾載至派出所報案，他說代步用機車不知去向，擔心可能遺失，請求警方協助。員警先安撫他情緒，詳細詢問其活動動線與最後一次使用機車的時間及地點。

過程中，警方發現阿伯說詞略顯反覆，對機車停放位置的描述不清楚，進一步關懷詢問後，研判阿伯可能有失智情形。為避免長者焦慮不安，員警耐心陪同其回想日常作息，並調閱周邊路口監視器畫面，同時依阿伯平時生活圈，展開地毯式協尋。

警方細心比對監視畫面及逐一查訪，3名警員協助下終於在東勢區豐勢路與第五橫街全家門市旁道路發現機車，外觀完整無損，停放位置與阿伯記憶有所出入，確認並非遭竊，而是因記憶混淆，一時忘記停放地點，才誤以為機車遺失。警方載他到場確認，見到機車安然無恙，他如釋重負，頻頻向員警致謝。