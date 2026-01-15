快訊

半個月第二起！金門大橋再傳男子落海 釣客救援撿回一命

聯合報／ 記者張策蔡家蓁／金門即時報導

金門昨晚間再傳民眾自金門大橋落海事件，這已是近半個月來第二起。所幸落海的李姓男子被出海釣客發現，緊急救上漁船並通報相關單位，經送醫救治後撿回一命，目前意識清楚，無生命危險。

警方指出，25歲李姓男子為金門人，家屬表示，李男昨晚約8時20分向母親表示要外出找友人後離家，至晚間10時仍未返家，母親聯繫友人未果，查看手機定位顯示位於金門大橋上，隨即前往橋上尋找，僅發現李男車輛停放在橋塔附近，未見人影，於晚間11時許向警方報案協尋。

金門縣警察局金成分局表示，接獲報案後，立即派遣線上警力前往現場搜尋並進行交通管制；同時接獲消防單位通報，於晚間11時31分許，有釣客在海面發現落水男子，迅速將其救上漁船，並於11時40分送抵水頭碼頭，隨後由救護車轉送金門醫院急救。

警方進一步說明，因落水男子身上未攜帶證件，警方以照片及服裝特徵與家屬比對，確認為李男，隨即通知家屬前往醫院。經院方檢查，李姓男子目前診斷為頸部及胸腔骨折，所幸送醫後意識清楚並無生命危險。至於落海原因，仍有待警方進一步釐清。

警方也指出，昨夜金門氣溫一度降至約10度，所幸海象風浪不大，釣客得以及時出海並發現落水者，成功救回一命。警方將持續釐清李男落海原因，並呼籲民眾夜間行經橋梁或海邊應注意安全，避免發生危險。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

金門昨晚間再傳民眾自金門大橋落海事件，這已是近半個月來第二起。圖／民眾提供
