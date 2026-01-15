快訊

台中女童大叫一聲後昏迷不治 檢察官今下午解剖查死因

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中1名11歲女童日前剛從中國大陸返台，和家人在太平買完包子上車突然大叫一聲後昏迷，緊急送醫仍不治，家人悲痛不解，經警方報驗後台中地檢署擇定今下午在崇德殯儀館解剖，以釐清確切死因。

經查，女童10日坐家人的車途經太平區，其父於加油站加油，女童下車去買包子，未料她上車後突然大叫了一聲之就昏迷。

家人先將她送市立老人醫院急救，後又轉送中國醫藥大學兒童醫院救治，但12日不治。家人對她為何死亡感到不解，經向警方反映，台中地檢署由檢察官廖志祥預定今下午於崇德殯儀館解剖，釐清確切死因。

據了解，女童感冒了1個多月，期間並曾跟家人赴中國旅遊，期間疑有心臟不適情況；女童送醫前已失去生命跡象，醫院曾替她裝葉克膜搶救，但最終仍不治，醫師診斷她有腦部缺氧和肺水腫情況。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
