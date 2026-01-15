影／聞焦味、警鈴狂響 台東安居家園深夜緊急疏散

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市中華路一段的社會安居家園住宅昨晚9點多3樓突然傳出疑似燒焦味，隨後警報器大作，讓住戶一度緊張不已。各樓層住戶聽到警鈴後，立刻依照平時演練動線迅速疏散到1樓空地，現場氣氛一度緊繃。經消防人員清查，所幸虛驚一場。

有住戶回憶，當時先是聞到淡淡焦味，接著警報聲響起，住戶們立刻在社群群組互相提醒、通知彼此快點撤離，「越靠近3樓，味道就越明顯，大家真的以為失火了。」不少人抱著孩子、牽著小朋友往外跑，只求第一時間離開建物。

消防人員獲報後立即趕抵現場，迅速進行人力編組，逐層逐戶清查可能的起火點。不過，經過詳細檢查後，並未發現明顯燃燒痕跡或火源。消防人員指出，整棟建物3樓僅有1戶住家，現場並未出現實際火災情形，也未造成任何人員受傷。

這處安居家園屬於縣府核定的社會住宅，多數住戶為育有幼兒的家庭。火警警報響起後，還沒進入現場查看，就看到一整排孩子乖乖坐在大門口等待，大人忙著清點人數、安撫情緒。其中，還有小姊姊學起弟弟，邊跑邊哭的模樣。

為求謹慎，管理員配合消防人員逐層開門檢查，確認沒有潛在危險。最終確認只是虛驚一場，住戶也陸續返回家中。相關單位也提醒，若再聞到異味或警報異常，務必第一時間通報，以確保住戶安全。

台東市中華路一段的社會安居家園住宅，昨晚9點多3樓突然傳出疑似燒焦味，隨後警報器大作，讓住戶一度緊張不已，警消抵達現場人力編組尋找火源。圖／讀者提供
台東市中華路一段的社會安居家園住宅，昨晚9點多3樓突然傳出疑似燒焦味，隨後警報器大作，讓住戶一度緊張不已，警消抵達現場人力編組尋找火源。圖／讀者提供
為求謹慎，社宅管理員配合消防人員逐層開門檢查。圖／讀者提供
為求謹慎，社宅管理員配合消防人員逐層開門檢查。圖／讀者提供

