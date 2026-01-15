運將便當盒丟「行人垃圾桶」遭檢舉...陳宥丞不捨提3建議：給條件再談規範

北市近日發生一起計程車司機將車內吃完的便當盒，拿下車丟入「行人專用垃圾桶」，結果遭檢舉收到環保局違規通知，面臨最高6000元罰款。民眾黨議員陳宥丞說，雖最後沒開罰，但司機特地跑一趟說明、耗費時間心力。長時間路上載客的運將，這樣的過程真的很擾民。

「多數計程車司機不是不守規矩，而是根本沒有條件。」陳宥丞說，計程車司機不像一般上班族，有固定的午休時間、有公司茶水間或休息室；運將們往往是有空就趕快吃、在車上解決一餐。吃完便當看到垃圾桶，順手丟掉、保持車內整潔，讓下一位乘客坐得舒服，這其實是很生活、也很負責任的行為。

陳說，當然支持環境整潔，也理解垃圾桶有使用規範，就像有一次有一位陳情人，拿著被環保局告發棄置家中垃圾到行人垃圾桶罰單，到服務處找議員申訴，因為有全程錄影棄置過程，更在垃圾袋找到家裡水電費帳單信封，這樣的舉發申訴沒有理由，他只能態度禮貌的告訴對方，需要合理才能協助申訴，不然會害了環保局第一線人員莫名其妙寫報告，並婉拒陳情。但在運將的這個事件中，如果執法變成「不考量生活情境、程序走完卻讓大家疲於奔命」，那就值得我們反思，是不是哪裡做得太僵化了？

陳宥丞說，與其事後追著司機開單、發通知，市府更應該把力氣用在補足制度缺口，政策思維不是只要求司機守法，而是應該先「給條件、再談規範」。並提出三點建議，第一，增加計程車休息站或友善休憩點，提供廁所、飲水、簡單休憩空間，減少司機疲勞駕駛的風險。

第二，在熱門載客區、轉運站周邊設置合適的垃圾處理設施；第三，讓執法回到「改善行為」，而不是「消耗基層時間」。