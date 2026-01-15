快訊

醫院照服員荒 台大盼開放外籍人力 衛福部提案從事非護理專業工作

獨／中油屆退員工駕公務車闖紅燈撞死機車騎士 傳公司讓他延退原因曝

聯合報／ 記者石秀華張議晨／高雄即時報導

高市仁武區9日發生一起死亡車禍，有讀者爆料，肇事駕駛周姓男子是中油員工，屆齡65歲本月將退休，當天開公務車闖紅燈撞死機車騎士肇禍，中油內部傳因周得賠償家屬，中油因此讓周延退2年；對此中油回應指，周核准延退1年是在事發前，將待事故調查結果出爐重啟研議。

據了解，在中油大林廠上班的周姓男子9日當天穿著中油制服駕駛公務車，行經高市水管路與安樂東街口，疑搶快闖紅燈撞死周姓機車騎士，當時公務車上還擺放「公務執行中」的牌子。

事發後，中油內部傳出65歲的周男屆齡即將在本月退休，因發生開公務車闖紅燈肇事撞死騎士事件，為了賠償死者家屬，中油讓周男「續命」延退2年，有員工認為「若中油讓周男因此可延退，社會觀感會很差」。

對此，中油煉製事業部表示，「周男是中油大林廠基層員工，事發當天在執行巡管作業，的確是執行公務」；對於傳出肇事後可延退一事，事業部澄清，周男日前提出延退申請，經本廠審議通過准予延退1年，惟該審議通過時並未發生該起車禍事故，周男延退案與本次車禍事故並無相關。

此外，周男肇事撞死騎士一事，煉製事業部表示，因相關事故發生原因仍待檢警調查，周男延退一事會待事故調查結果出爐後再行重啟研議。

這起死亡車禍發生在9日下午1時，當時周男駕駛客貨兩用的廂型車行經高市水管路與安樂東街口，疑搶快闖紅燈，將騎機車行駛至路口的騎士洪姓男子（35歲），洪男噴飛倒地安全帽脫落，頭部受創，當場失去意識，經送醫傷重宣告不治；警方事後對周施以酒測，無酒駕行為，洪男事後抽血檢驗，無酒駕行為。

周肇事後得知洪男傷重送醫不幸死亡，表情凝重，稱「當時沒看清楚號誌」；據了解，從事園藝工的洪男當時騎機車經過路口，沒料遭駕車闖紅燈的周男撞及魂斷馬路，檢警相驗死因為頭部重創、顱內骨折死亡。

警方初步研判周男駕車違規闖紅燈為肇事主因；警詢後，依過失致死罪嫌將周移送橋頭地檢署偵辦，詳細肇責待交通大隊釐清判定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中油員工周姓男子９日下午1時駕駛工務車行經高市水管路與安樂東街口，疑搶快闖紅燈撞飛洪姓機車騎士，致洪送醫不治。圖／讀者提供
中油員工周姓男子９日下午1時駕駛工務車行經高市水管路與安樂東街口，疑搶快闖紅燈撞飛洪姓機車騎士，致洪送醫不治。圖／讀者提供
中油員工周姓男子９日下午1時駕駛工務車行經高市水管路與安樂東街口，疑搶快闖紅燈撞飛洪姓機車騎士，致洪送醫不治。圖／讀者提供
中油員工周姓男子９日下午1時駕駛工務車行經高市水管路與安樂東街口，疑搶快闖紅燈撞飛洪姓機車騎士，致洪送醫不治。圖／讀者提供

闖紅燈 中油 車禍 酒駕

延伸閱讀

油價連二降！中油：明日起汽、柴油價格各調降0.2元

北投國小前汽車闖紅燈！行穿線上與學童「擦身而過」　警方出手了

中油宣布：明日起汽、柴油價格各調降0.2元

油價連兩降！中油宣布明日起汽、柴油價格各調降0.4元

相關新聞

高雄深夜紅車自撞電桿全毀 女駕駛竟急忙棄車逃逸失聯

高雄市橋頭區今天凌晨2時許，一輛紅色自小客在行經通燕路時，不明原因突然車輛失控衝撞電線桿，車頭當場全毀還冒出陣陣白煙，沒...

亂叩119 竹市近年無效電話高達6成

119無效電話量居高不下，新竹市消防局統計，近4年119勤務中心總進線量21萬4288通，高達6成屬「無效電話」，桃園市...

獨／中油屆退員工駕公務車闖紅燈撞死機車騎士 傳公司讓他延退原因曝

高市仁武區9日發生一起死亡車禍，有讀者爆料，肇事駕駛周姓男子是中油員工，屆齡65歲本月將退休，當天開公務車闖紅燈撞死機車...

面對無聲電話 119「耳朵偵探」辨聲救人

在新竹市消防局勤務指揮中心內，電話鈴聲此起彼落，面對多達6成的無效報案電話，派遣員不只是接線生，更是與時間賽跑的「耳朵偵...

咆哮女疑在車廂烤蘑菇、男子玩打火機 北捷報警「最重可罰百萬」

北捷昨天有女子在車廂咆哮、喊餓，疑似使用打火機烤蘑菇，還有人在座位上把玩打火機。台北捷運公司表示，兩位旅客行為均已涉及刑...

新北地院傳縱火！陪通緝犯丈夫開庭太無聊 20歲嫩妻燒螞蟻遭活逮

蔣姓女子今晚陪丈夫到新北地院開庭，疑似因等候太久很無聊，竟涉嫌噴酒精在桌面上點火，被法警發現當場制止，交由轄區土城警方帶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。