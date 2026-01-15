獨／中油屆退員工駕公務車闖紅燈撞死機車騎士 傳公司讓他延退原因曝

高市仁武區9日發生一起死亡車禍，有讀者爆料，肇事駕駛周姓男子是中油員工，屆齡65歲本月將退休，當天開公務車闖紅燈撞死機車騎士肇禍，中油內部傳因周得賠償家屬，中油因此讓周延退2年；對此中油回應指，周核准延退1年是在事發前，將待事故調查結果出爐重啟研議。

據了解，在中油大林廠上班的周姓男子9日當天穿著中油制服駕駛公務車，行經高市水管路與安樂東街口，疑搶快闖紅燈撞死周姓機車騎士，當時公務車上還擺放「公務執行中」的牌子。

事發後，中油內部傳出65歲的周男屆齡即將在本月退休，因發生開公務車闖紅燈肇事撞死騎士事件，為了賠償死者家屬，中油讓周男「續命」延退2年，有員工認為「若中油讓周男因此可延退，社會觀感會很差」。

對此，中油煉製事業部表示，「周男是中油大林廠基層員工，事發當天在執行巡管作業，的確是執行公務」；對於傳出肇事後可延退一事，事業部澄清，周男日前提出延退申請，經本廠審議通過准予延退1年，惟該審議通過時並未發生該起車禍事故，周男延退案與本次車禍事故並無相關。

此外，周男肇事撞死騎士一事，煉製事業部表示，因相關事故發生原因仍待檢警調查，周男延退一事會待事故調查結果出爐後再行重啟研議。

這起死亡車禍發生在9日下午1時，當時周男駕駛客貨兩用的廂型車行經高市水管路與安樂東街口，疑搶快闖紅燈，將騎機車行駛至路口的騎士洪姓男子（35歲），洪男噴飛倒地安全帽脫落，頭部受創，當場失去意識，經送醫傷重宣告不治；警方事後對周施以酒測，無酒駕行為，洪男事後抽血檢驗，無酒駕行為。

周肇事後得知洪男傷重送醫不幸死亡，表情凝重，稱「當時沒看清楚號誌」；據了解，從事園藝工的洪男當時騎機車經過路口，沒料遭駕車闖紅燈的周男撞及魂斷馬路，檢警相驗死因為頭部重創、顱內骨折死亡。

警方初步研判周男駕車違規闖紅燈為肇事主因；警詢後，依過失致死罪嫌將周移送橋頭地檢署偵辦，詳細肇責待交通大隊釐清判定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康