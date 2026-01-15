快訊

高雄深夜紅車自撞電桿全毀 女駕駛竟急忙棄車逃逸失聯

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市橋頭區今天凌晨2時許，一輛紅色自小客在行經通燕路時，不明原因突然車輛失控衝撞電線桿，車頭當場全毀還冒出陣陣白煙，沒想到車上女駕駛自行脫困後竟然未報警，反而急忙逃離現場不知去向，警方目前正以車追人釐清事故原因。

岡山警方追查發現，紅色自小客車是一名黃姓車主所有，但黃姓車主稱事發時間車輛並非由他本人駕駛，而是由母親蔡姓婦人開走的，可是目前母親聯繫不上。

據了解，這輛紅色自小客車今天凌晨2時20分左右原本是從燕巢往橋頭方向西行行經通燕路，卻不明原因突然偏離車道，向左朝對向電線桿直撞上去，車頭撞到潰縮全毀，冒出陣陣白煙。

蔡姓婦人肇事後，自行爬出車外，還踉蹌的在通燕路上一度來回折返確認，隨後便徒步逃離現場。警方調閱周邊路口監視器釐清經過發現，事發後駕駛座下來一名婦人，並未報警或等待救援，而是徒步沿通燕路往橋頭方向「神隱」離去。

由於駕駛不在現場，警方第一時間無法實施酒測，但疑似肇事的蔡姓婦人目前仍失聯，警方擴大調閱沿途監視器，追查她的下落，釐清為何會自撞及是否酒駕。

警方表示，蔡姓駕駛肇事後未依規定處置即離開現場，違反道路交通管理處罰條例第62條規定，若認定有肇事逃逸情形，將吊扣駕照1個月至3個月。警方呼籲民眾行車若發生事故，應留在現場配合處理，切勿心存僥倖離開，以免觸法得不償失。

高雄橋頭通燕路紅色自小客車自撞電線桿，女駕駛事發後竟棄車逃離現場。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄橋頭通燕路紅色自小客車自撞電線桿，女駕駛事發後竟棄車逃離現場。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄橋頭通燕路紅色自小客車自撞電線桿，女駕駛事發後竟棄車逃離現場。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄橋頭通燕路紅色自小客車自撞電線桿，女駕駛事發後竟棄車逃離現場。記者巫鴻瑋／翻攝

