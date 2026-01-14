咆哮女疑在車廂烤蘑菇、男子玩打火機 北捷報警「最重可罰百萬」
北捷昨天有女子在車廂咆哮、喊餓，疑似使用打火機烤蘑菇，還有人在座位上把玩打火機。台北捷運公司表示，兩位旅客行為均已涉及刑法公共危險罪，經調閱監視器確認，已報警處理；並將依大眾捷運法處1萬元以上100萬元以下罰鍰。
捷警隊表示，昨天下午5時50分獲報有旅客在捷運東門站列車上咆哮，即刻趕赴現場，經了解是一名女子疑似精神狀況不穩，有咆哮行為，現場無人受傷。站務人員及捷警到場協助，該女情緒穩定後，由捷警陪同搭乘至劍潭站後離去。
北捷指出，依大眾捷運法第50條之1第1項第1款「未經許可攜帶經公告之危險或易燃物進入大眾捷運系統路線、場、站或車輛內」，處1萬元以上100萬元以下罰鍰。
此外，一位把玩打火機的男子疑似在車廂咀嚼口香糖，北捷說，依大捷法第50條第1項第9款，處1500元以上7500元以下罰鍰。
捷運警察隊呼籲，民眾搭乘捷運時如發現任何不法，可立即按下月台紅色緊急通話鈕，或就近通知站務人員及保全，或撥打110報案電話，捷警接獲報案後會立即趕赴到場，以維捷運乘車安全。
