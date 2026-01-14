新北地院傳縱火！陪通緝犯丈夫開庭太無聊 20歲嫩妻燒螞蟻遭活逮

蔣姓女子今晚陪丈夫到新北地院開庭，疑似因等候太久很無聊，竟涉嫌噴酒精在桌面上點火，被法警發現當場制止，交由轄區土城警方帶返派出所，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

新北消防今晚8時9分獲報，新北地院的無人統一超商有人在桌上噴酒精燒螞蟻，涉嫌縱火的蔣姓女子（20歲）已被法警當場制止逮捕，現場燃燒面積約0.1平方公尺，蔣女已交由土城警方帶返派出所。

據了解，蔣女今晚陪同因詐欺案遭通緝的丈夫前往法院開庭，疑因獨自1人等太久，一時無聊，看到無人超商面上有螞蟻，竟將放置在一旁供民眾使用的酒精瓶噴在桌面上，持打火機點燃要燒螞蟻，被法警發現立即上前制止撲滅，同時當場逮人，轄區警方獲報到場將蔣女帶返派出所，警詢後明將依公共危險罪嫌送辦。

蔣姓女子今晚陪丈夫到新北地院開庭，疑似因等候太久很無聊，竟將酒精噴在桌上點火被逮。記者王長鼎／翻攝