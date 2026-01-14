快訊

首颱洛鞍最快明生成！這3地低溫下探10度 下周迎冷氣團再降溫

新北地院傳縱火！陪通緝犯丈夫開庭太無聊 20歲嫩妻燒螞蟻遭活逮

外資不演了…台積電法說前夕「急行軍」 大摩解析最新晶圓代工動態

聽新聞
0:00 / 0:00

新北地院傳縱火！陪通緝犯丈夫開庭太無聊 20歲嫩妻燒螞蟻遭活逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

蔣姓女子今晚陪丈夫到新北地院開庭，疑似因等候太久很無聊，竟涉嫌噴酒精在桌面上點火，被法警發現當場制止，交由轄區土城警方帶返派出所，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

新北消防今晚8時9分獲報，新北地院的無人統一超商有人在桌上噴酒精燒螞蟻，涉嫌縱火的蔣姓女子（20歲）已被法警當場制止逮捕，現場燃燒面積約0.1平方公尺，蔣女已交由土城警方帶返派出所。

據了解，蔣女今晚陪同因詐欺案遭通緝的丈夫前往法院開庭，疑因獨自1人等太久，一時無聊，看到無人超商面上有螞蟻，竟將放置在一旁供民眾使用的酒精瓶噴在桌面上，持打火機點燃要燒螞蟻，被法警發現立即上前制止撲滅，同時當場逮人，轄區警方獲報到場將蔣女帶返派出所，警詢後明將依公共危險罪嫌送辦。

蔣姓女子今晚陪丈夫到新北地院開庭，疑似因等候太久很無聊，竟將酒精噴在桌上點火被逮。記者王長鼎／翻攝
蔣姓女子今晚陪丈夫到新北地院開庭，疑似因等候太久很無聊，竟將酒精噴在桌上點火被逮。記者王長鼎／翻攝

蔣姓女子今晚陪丈夫到新北地院開庭，疑似因等候太久很無聊，竟將酒精噴在桌上點火被逮。聯合報系資料照
蔣姓女子今晚陪丈夫到新北地院開庭，疑似因等候太久很無聊，竟將酒精噴在桌上點火被逮。聯合報系資料照

螞蟻 新北 酒精 縱火 超商 通緝

延伸閱讀

運將私設繁殖場「鐵鎚碎顱、利器捅腹」害7貓命 3年6月大減為7月定讞

螞蟻大軍創紀錄！台股第4季散戶人數破583萬創新高 大戶登歷史第3

防詐「種子教官」計畫奏效　土城警成功攔阻逾億民眾血汗錢

影／苗栗分手男女涉嫌縱火、撞車都有事 公共危險、殺人未遂罪嫌送法辦

相關新聞

新北地院傳縱火！陪通緝犯丈夫開庭太無聊 20歲嫩妻燒螞蟻遭活逮

蔣姓女子今晚陪丈夫到新北地院開庭，疑似因等候太久很無聊，竟涉嫌噴酒精在桌面上點火，被法警發現當場制止，交由轄區土城警方帶...

影／妻坦言出門前「怪怪的」男子圓山站爆衝 8警壓制畫面曝光

一名男子下午3時許要跟妻子搭車去吃飯，突然情緒激動，衝向台北捷運圓山站閘門，妻子拉不住急忙叫路人幫忙報警。

咆哮女疑在車廂烤蘑菇、男子玩打火機 北捷報警「最重可罰百萬」

北捷昨天有女子在車廂咆哮、喊餓，疑似使用打火機烤蘑菇，還有人在座位上把玩打火機。台北捷運公司表示，兩位旅客行為均已涉及刑...

無聲電話背後的「耳朵偵探」 119派遣員從喘息聲判讀生死

在新竹市消防局勤務指揮中心內，電話鈴聲此起彼落，面對近4年高達12萬8125通的無效報案電話，這群坐在螢幕前的「派遣員」...

竹市119無效電話近4年逾12萬通 婦人去年狂打380通

新竹市消防局公布最新統計，2022年至2025年119勤務中心總進線量達21萬4288通，其中「無效電話」高達12萬81...

頻喊亡靈附身…她拿濕棉被蓋好友口鼻又灌水奪命 新北檢殺人罪起訴

新北市土城區1名陸姓女子去年以超渡、化劫為由，將濕棉被覆蓋好友的臉部、口鼻並大量灌水，導致友人倒地頭部受傷，並因窒息及腦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。