竹市119無效電話近4年逾12萬通 婦人去年狂打380通

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導

新竹市消防局公布最新統計，2022年至2025年119勤務中心總進線量達21萬4288通，其中「無效電話」高達12萬8125通，占總量近六成（59.79%）。消防局指出，2023年無效電話共3萬7992通，2024年雖略降至3萬2872通，2025年再降至2萬6647通，但仍見部分民眾會無故，甚至惡意、謊報撥打119報案電話，導致第一線派遣員接聽壓力仍沉重，緊急救援的生命線儼然淪為民眾的客服專線或測試機。

新竹市消防局指出，近4年無效電話樣態中，以「無聲或撥通後掛斷」最多，累計達5萬2607通。這類情況多為手機誤觸、兒童玩耍或騷擾電話；其次則為電信業者例行性的通話測試，共計1萬9488通。令人困擾的是，民眾撥打119詢問非緊急業務（如市政諮詢、一般事務）也多達1萬7768通，讓本應專注於生死一瞬間的派遣員，還得兼任「客服人員」。

「我們最怕的不是火警，而是無聲電話！」有派遣員私下透露，每通報案電話派遣員都得確認，讓上班壓力爆表，依照標準流程，即便電話接通後無人回應，為防範報案者因受傷或受威脅無法出聲，派遣員通常須回撥確認，這不僅佔用線路，更極大消耗行政資源。

為確保公共安全與資源有效運用，依據消防法第36條第1項第1款規定，違反第18條第2項規定，無故撥打主管機關報案電話，或謊報火警、災害、人命救助、緊急救護情事，可處1萬元以上5萬元以下罰鍰，情節嚴重追究法律責任。

但是，消防局說，針對撥打無效報案電話實務上開罰門檻高，原因在於舉證困難，因為「無故撥打」定義模糊，難以判定哪些來電屬於惡意或無故撥打，且查證不易，即使確認為無故撥打，也難以追查撥打者的身分，特別是使用行動電話或公用電話的情況。

消防局指出，即使民眾以行動電話撥打無效報案電話，也可能因僅能顯示基地台位置，加上行政成本高，開罰程序繁瑣，需要投入人力和時間進行調查、取證、製作筆錄等，對於消防機關而言，成本過高，加上多數民眾打的無效電話多為「誤觸」或「諮詢」，基本上消防局會以勸導為主。

不過，新竹市有名中年婦人去年無故撥打119電話達380通，每次派遣員將電話接通並詢問，該名婦人都未回應，只發出微弱細小的呼吸聲，經消防局先後以電話及簡訊多次通知，仍未見改善，最終於去年10月15日開立裁處書裁罰，這也是近4年消防局唯一因撥打無效報案電話遭開罰的案例。

消防局呼籲，撥打無效報案電話，不僅浪費公共資源，更可能延誤真正的救援時機，119資源應留給最需要的人，民眾切勿因一時輕率佔據救命管道。

新竹市消防局公布最新統計，近4年（2022年至2025年）119勤務中心總進線量達21萬4288通，其中「無效電話」竟高達12萬8125通，占總量近六成。圖／新竹市消防局提供
新竹市消防局公布最新統計，近4年（2022年至2025年）119勤務中心總進線量達21萬4288通，其中「無效電話」竟高達12萬8125通，占總量近六成。圖／新竹市消防局提供

