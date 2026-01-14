頻喊亡靈附身…她拿濕棉被蓋好友口鼻又灌水奪命 新北檢殺人罪起訴

快訊

中央社／ 新北14日電

新北市土城區1名陸姓女子去年以超渡、化劫為由，將濕棉被覆蓋好友的臉部、口鼻並大量灌水，導致友人倒地頭部受傷，並因窒息及腦內水腫死亡，新北地檢署以殺人罪起訴。

新北市警局土城分局去年10月23日獲報，某處高樓層社區疑發生火災，但消防人員到場後發現並無火警，只見1名馬姓女子倒臥浴室門口明顯死亡，同住的陸姓女子也在現場，精神狀況不佳直喊「亡靈附身」。警方認陸女涉殺人罪嫌，將其逮捕並移送檢方偵訊。

檢警調查，陸女與死者馬女及其姊姊都是好友，馬女姊姊因病過世後，陸女便搬進馬女家中同住。

去年10月23日中午，陸女以民俗超渡、化解劫數為由，要求馬女大量灌水後催吐，並以濕棉被覆蓋馬女的臉部及口鼻，並對馬女的鼻子灌水，馬女倒地後頭部受傷，且因灌水過量窒息、腦內水腫等死亡。

新北地檢署12日偵結，依殺人罪起訴陸女，全案將由國民法官法庭審理。

殺人 國民法官 死亡

