男開車擦撞路旁轎車見警雙手發抖 一查身上、車上都有喪屍煙彈

林姓男子今天開車時偏離車道，擦撞停在路旁的轎車。林男見員警到場神情緊張，雙手發抖，接受唾液毒品快篩呈陰性，但背心口袋和車內都有2級毒品依托咪酯煙彈（喪屍煙彈），將他帶回調查，依涉犯毒品危害防制條例偵辦。

38歲林姓男子今天下午在基隆市區開車，沿孝三路行駛時，撞上停在路旁的轎車。基隆警一分局忠二路派出所警員前往現場處理時，見他神情有異，懷疑可能是毒駕肇禍。

警員詢問林男有無攜帶或吸食毒品品，他據實回答有吸依託咪酯毒品，並當場接受唾液毒品快篩檢測，結果顯示依托咪酯陰性反應。

在林男同意下，員警執行搜索，在林男背心口袋內查獲依托咪酯煙彈2顆，車內也有依托咪酯煙彈3顆，以及依託咪酯殘渣煙彈1顆，依法逮捕帶回調查，將在完成筆錄後移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警察局第一分局長温基興表示，施用毒品殘害一生，毒品唾液快篩上路執法，全力杜絕毒駕危害，呼籲駕駛人配合執法，以免遭受重罰，也勿心存僥倖毒駕，害人害己。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885