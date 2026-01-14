寒冬進補需求增土雞減產價飆 雲林「雞大盜」橫行下場曝光
雲林縣是全台最大土雞產地，近期冷氣團一波波來襲，進補需求大增，土雞行情水漲船高，引來宵小覬覦。大埤鄉日前接連發生2處土雞場遭竊案件，損失數百隻土雞，警方迅速偵破，逮捕以詹姓男子為首的4名嫌犯，其中詹嫌已遭裁定羈押。中華民國養雞協會今天致贈雞精、雞蛋，向警方表達感謝之意。
中華民國養雞協會理事長邱時恩、秘書長王建培及土雞組前組長林錦藤等人，今天下午前往雲林縣警察局斗南分局大埤分駐所慰問員警，感謝警方第一時間破案，避免更多雞農受害。
邱時恩指出，去年7、8月接連遭逢颱風侵襲，不少雞舍受損，種母雞也出現損失，導致雛雞供應量下滑，整體產量減少近2成。近期補冬與年節需求同步升溫，推升土雞價格，目前雲林紅羽、黑羽土雞產地價格每台斤約52至54元，較去年同期上漲約4元。
雞價走高，也讓不法之徒鋌而走險，大埤鄉自去年12月底至今年1月上旬，短短時間內發生3起雞舍遭竊案，歹徒鎖定位置偏遠牧場，深夜持工具破壞鐵絲網，單次竊走1、200隻土雞，牧場主人一時不易察覺。直到沈姓、張姓牧場主發現圍籬遭破壞，才驚覺遭竊並報案。
警方獲報後，報請雲林地檢署檢察官黃薇潔指揮偵辦，循線拘提詹姓、顏姓及2名林姓嫌犯到案。檢方認定4人涉犯刑法加重竊盜罪，其中詹嫌裁定羈押，顏嫌限制住居，其餘2人訊後飭回。據了解，詹嫌7年前即有竊盜蒜頭、紅面番鴨等前科。
警方調查，嫌犯得手後將土雞載往麥寮早市，以每隻約300元低價銷贓，明顯低於市價約450元，藉此降低被查緝風險。
林錦藤表示，目前土雞市場供給吃緊，補冬與年節需求強勁，高檔行情預估將一路延續到過年前，雞農辛苦飼養的心血，若遭竊恐血本無歸，所幸警方及時破案，替農民守住生計。
雲林地檢署強調，畜禽竊盜不僅侵害農民權益，也影響地方治安，未來將持續與警察機關密切合作，加強查緝力道，迅速回應報案，確保農民安心生產、民眾安居樂業。
