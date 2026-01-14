聽新聞
嘉義4個月大女嬰趴睡猝死 今天解剖未發現明顯創傷
本月8日嘉義市發生4個月大女嬰猝死案，今天上午法務部法醫研究所派員解剖。嘉義地檢署表示，女嬰初步未發現明顯創傷，後續仍須待毒藥物鑑定結果出爐，以確認死因及死亡方式。
檢警調查，女嬰去年9月出生，平時由外婆照顧，因家人偶爾忙碌，長期委請57歲鄰居及丈夫無償協助照料。本月8日上午，外婆因故外出，將女嬰暫託鄰居照顧，不料中午12時50分許，鄰居發現女嬰呈趴睡姿勢且已無呼吸心跳，隨即施以CPR急救並自行送往台中榮總嘉義分院，經搶救仍宣告不治。
檢警先前初步相驗，女嬰身體外觀並無明顯外傷。警方認為，鄰居恐涉及過失致死罪嫌，案經嘉義地檢署檢察官複訊後已請回。
據了解，女嬰母親考量鄰居平時皆為無償幫忙，接獲噩耗後未多加苛責。雖然警方初步研判不排除是睡姿不良導致窒息，但確切死因仍有待解剖報告與後續鑑定結果進一步釐清。
